Chodové v nové sezoně dokončí nepřetržité desetileté působení v ČFL a celou dobu mají ve svém středu jednoho z nejcharizmatičtějších fotbalistů, který na trávnících třetí nejvyšší české soutěže pobíhá. A nejen to, on s nimi v sezoně 2010/11 do této soutěže z divize postoupil. Existuje větší týmová věrnost, než předvádí v modrobílém dresu populární ´Munda´?

Odchovanec Startu Luby přišel do Domažlic v březnu 2008 z SK Klatovy 1898.

Kdo vás přivedl k fotbalu v Lubech?

K fotbalu mě přivedl táta, který v Lubech strávil podstatnou část své fotbalové kariéry.

Jak se zrodilo nejprve hostování (2008) a od března 2011 přestup do Jiskry Domažlice?

Když jsem hrál v Klatovech, tak jsme tehdy nastoupili proti Jiskře, utkání skončilo 2:2 a já dal snad jediný gól hlavou v životě. Pak jsme se sešli s panem Ticháčkem (prezident Jiskry Domažlice – pozn. aut.) a domluvili se na hostování, které se po čase změnilo v přestup. Velký podíl na tom měl i tehdejší trenér Domažlic Dejmek, který mě trénoval už v dorostu, učil na střední škole a měl o mě zájem.

Co pro vás znamená dosavadní dvanáctileté působení v Jiskře Domažlice?

Hodnotím ho kladně. Zažil jsem v Jiskře snad všechno, akorát mi chybí postup do druhé ligy.

A co tedy konkrétně považujete během té doby za největší úspěch a naopak kdy a co bylo nejhorší?

Největší úspěch určitě postup do ČFL a nemůžu zapomenout ani na cesty českým pohárem. A nejhorší je pro mě asi každá porážka, protože opravdu nerad prohrávám! (smích)

Na které spoluhráče nejvíce vzpomínáte a proč?

Těch spoluhráčů jsem v Jiskře zažil už opravdu hodně. Ale nějaká jména, na které rád vzpomínám a přirostla mi za ten čas nejvíce k srdci, to je těžké… No, zkusím to. Třeba Šot, Bublík, Bahleda, Bárta, Martin Ticháček, Švihořík, Braun, Špírek a určitě i další.

Jak se Jiskra jako klub, áčko jako tým a celkové zázemí za těch dvanáct let změnilo?

Myslím, že opravdu hodně. Troufám si říct, že co se týče zázemí, tak z vesnického až na úroveň druholigového týmu. Velkou zásluhu na tom má pan Ticháček. Udělala se umělá tráva, nová tribuna, nový trávník, tréninkové centrum v Újezdě… Prostě máme na třetiligový klub super podmínky!

Jaká je aktuálně úroveň Fortuna:ČFL a jaká je v ní pozice Jiskry?

Myslím si, že momentální úroveň trošku stoupla příchodem béček ligových týmu, ale naopak celková úroveň soutěže například za posledních šest let klesla. Stejně jako úroveň divize a krajských přeborů…

Ovlivnila vás osobně a i tým koronavirová pandemie a s tím spojené předčasné ukončení minulé sezony a omezení tréninků a přípravy hráčů?

Určitě, bylo to hrozné. Když nepočítám nějaké to zranění, tak to pro mě byla nejdelší pauza bez fotbalu v životě. Doufejme, že už je to za námi a že se vše vrátí do normálu.

Jste spokojen s minulou sezonou a umístěním týmu v ČFL na deváté příčce? Které zápasy se vám osobně povedly a na které je lépe zapomenout?

Pro nás bylo asi lepší, že se to přerušilo, protože nám sezona moc nevyšla… Doufám, že jsme se z toho poučili a že tahle bude úplně jiná. Mně se povedly zápasy doma s Příbramí a v Praze na béčku Sparty, ale oba jsme prohráli, takže jakoby se nic nepovedlo… (smích)

Vaše hodnocení letní přípravy na novou sezonu? Jak se před ní fyzicky a fotbalově cítíte?

Příprava byla netradičně dlouhá a musím se přiznat, že už mi hrozně chybí mistrovská utkání, kdy jde o body. Cítím se super, jak fyzicky, tak fotbalově. Už aby to začalo!

Máte nějaké konkrétní cíle pro nadcházející sezonu? Chcete tedy opět bojovat o postup do druhé ligy?

Cíle? Hlavně, aby nás i diváky fotbal bavil. Jinak žádné osobní cíle nemám, ale do pátého místa bychom se měli pohybovat, to bych byl spokojený.

Které týmy jsou podle vás favority soutěže a proč? Které týmy naopak budou bojovat o záchranu?

Těžko říct. Konkrétní asi nebudu, ale myslím, že to bude podobné jako minulou sezonu.

Co očekáváte od sezony 20/21 ve fotbale obecně a co konkrétně od ČFL?

Doufám, že to nejhorší máme za sebou, a že teď bude z fotbalu už jenom radost. Ale, samozřejmě chápu, že zdraví hráčů a diváků musí byt vždy na prvním místě.

Jací jsou domažličtí fanoušci a co byste jim jako kapitán týmu před novou sezonou vzkázal?

Domažličtí fanoušci jsou určitě hodně nároční, a když se jim něco nelíbí, tak to slyšíme až na hřiště (smích). Vzkázal bych jim, aby s námi měli trpělivost a chodili na naše utkání v co největším počtu.

Narozen: Prosinec 1986.

Rodinný stav: Ženatý. Manželka Sandra, syn Nikolas.

Pozice v mužstvu: Záložník, kapitán týmu.

Fotbalová kariéra:

1993-02 TJ Start Luby

2002-04 TJ Union Plzeň (H)

2004-06 Senco Doubravka (H)

2007-08 SK Klatovy 1898 (H)

2008-11 Jiskra Domažlice (H)

2011-20 Jiskra Domažlice

(H) = hostování

Mimofotbalové zájmy: Jiné sporty („Kdybych nehrál fotbal, tak budu hrát naplno tenis.“). Mimo jiné se spoluhráčem z fotbalového áčka Jiskry Domažlice Markem Bauerem vyhráli tenisovou čtyřhru na letošním Memoriálu Jana Šturmy ml. ze série Dotiko Tenis Tour.