„Dáme do toho všechnoa uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl na tiskové konferenci před zápasem Luděk Pernica a přidal i recept na to, jak dojít k úspěchu. „Musíme být odvážnější,“ dodal zkušený stoper, který bude hrát na slavném San Siru poprvé.

Jak vnímáte, že vám fandí celá Barcelona, protože jedině váš úspěch proti Interu ji může udržet ve hře o postup do vyřazovací fáze?

Samozřejmě že jsem takové reakce zaznamenal. Ale že bych se k tomu nějak upínal, to ne. My hrajeme především za Viktorku.

Ale vy jste ve skupině se třemi giganty už prakticky ze hry. Vaše cesta pohárovou Evropou končí, s jakým cílem jdete do utkání s Interem Milán?

Nevím, jestli naše cesta poháry skončila. Máme před sebou v Lize mistrů ještě dva zápasy, budeme se chtít porvat o co nejlepší výsledky a získat nějaký ten bodík. Ať už pro Plzeň, nebo do českého koeficientu.

Co bude potřeba udělat, aby utkání dopadlo lépe než doma, kde jste prohráli 0:2?

Musíme být odvážnější, hlavně v úvodu utkání, a vstřelit nějakou branku. To bude asi recept, jak tady uhrát dobrý výsledek.

Během týdne jste hráli český pohár v třetiligovém Hlučíně, ligu s Ostravou a teď vás čeká Inter Milán v Lize mistrů. Je těžké přepínat mezi soutěžemi?

Pro mě osobně to těžké není. Člověk rád hraje zápasy, to problém není. Jen Liga mistrů je samozřejmě vyšší level.

Ztíží vám ještě víc situaci, že se do sestavy milánského klubu nejspíš vrátí po vleklém zranění hvězdný útočník Romelu Lukaku?

Nevíme, jestli nastoupí, spíš půjde do hry jako střídající hráč. Ale vím, jak kvalitní je to útočník. Je to komplexní hráč, má vynikající práci tělem, skvělou levačkou. Určitě by to byla zajímavá konfrontace.

Podíval jste se na videu na některé z jeho zápasů?

Abych pravdu řekl, tak jsem ho nestudoval. Ale máme dost materiálů od trenérů. Myslím, že na přípravu to bude dostačující.

V Lize mistrů stále čekáte na první bod. Jak to na vás psychicky působí?

Stojíme proti evropské špičce. Myslím, že budu mluvit za kluky, naším cílem bude udělat aspoň bod. Dáme do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit.

A co říkáte na slovutný stadion San Siro?

Jsem tady poprvé a musím potvrdit, že je to krásný stadion. Máme zprávy, že přijde hodně diváků. Těšíme se na ten zápas.

