Uvědomujete si důležitost zápasu? Případný postup přes Helsinky vám zajistí podzim ve skupině evropských pohárů?

Jasně, že jo. Je to důležitý zápas, chceme postoupit dál. Od toho se pak bude odvíjet i další průběh sezony.

Co všechno víte o soupeři?

Informací od trenérů o nich máme hodně. Víme, že hrají tříobráncovým systémem, na který jsme se poctivě připravovali. Vyzkoušeli jsme si to i v přípravě proti Besiktasi i Sint Truidenu. Teď je potřeba, abychom to zúročili na hřišti.

Berete roli mírného favorita? Přece jen vstupujete do kvalifikace Ligy mistrů o kolo později?

Jsme označování za favority, zkušeností máme možná víc než Helsinky. Ale já bych to až takhle nebral. Stojí proti nám těžký soupeř. My se tím nesmíme nechat rozhodit, soustředit se hlavně na sebe a jít za postupem.

O sestavě mám jasno, prohlásil plzeňský kouč Bílek v Helsinkách

Další specifikum je umělá tráva. Jaké jsou vaše první dojmy z ní?Je to prakticky stejná umělka jako u nás v Plzni. Přijde mi specifické hrát na takovém povrchu předkolo Ligy mistrů, ale mně osobně to nijak nevadí. Z působení v Jablonci jsem na to zvyklý. Víme, že ji tady hodně kropí, balon má jiný odskok, i pohyb je odlišný. Počítali jsme s tím v rámci přípravy.

Pondělní los vám už naznačil cestu i do dalších zápasů, čeká vás buď Maribor nebo Šeriff Tiraspol. Jak se na tohle díváte?

To, že bychom narazili na soupeře ze stejné dvojice je trochu specifické a samozřejmě jsme tím byli trochu překvapení. Bude to otevřené, ale víc to neřešíme. My musíme udělat maximum pro postup přes Helsinky.