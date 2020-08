Až na naprosté výjimky jim tedy poslouží k finálnímu otestování výkonnosti a formy. Nejvýše hrající okresní klub Jiskra Domažlice k tomu využije úvodní kolo MOL Cupu, ostatní kluby sehrají poslední přátelské zápasy. K nejzajímavějším by měly pochopitelně patřit ty, ve kterých nastoupí týmy hrající nejvyšší soutěže.

Trenér áčka Jiskry Domažlice řeší před startem ČFL otazník, zda bude moci ve svém kádru využít i Egona Vůcha. Bývalý prvoligista, kazachstánský krajánek a naposledy hráč druholigové Viktorie Žižkov, který už dvakrát chodský dres oblékal, totiž absolvoval dvoudenní testy ve třetiligovém německém klubu a dnes (pátek 14. srpna) se má rozhodnout, zda tam získá své další angažmá. „Pokud ne, tak na 99 procent bude hrát za Domažlice. Určitě bych to přivítal,“ hlásí před úvodním kolem české pohárové soutěže kouč Pavel Vaigl. Už ví, že na hřišti středočeského soupeře bude v sobotu dopoledne od 10.15 hodin určitě postrádat kvůli poraněným žebrům nového mladého středopolaře Aleše Demetera a doufá, že se po lehkém zranění dá do kupy kapitán Petr Mužík. „Cílem je samozřejmě postup do druhého kola a souboj s nějakým atraktivním soupeřem z vyšší soutěže,“ přeje si Vaigl i s vědomím, že v tom případě by musel celý tým absolvovat testy na koronavirus, které by klub musel z větší části i sám hradit. „To je otázka pro vedení klubu, já si myslím, že v tom případě upřednostníme sportovní hledisko a testy si zaplatíme,“ dodává kouč Jiskry.

Už dnes v pátek 14. srpna se na trávníku staňkovského hřiště od 18 hodin utká domácí tým FK Staňkov s rezervou Robstavu Přeštice. Utkání bude řídit rozhodčí Jaroslav Rubáš. „Nastoupí již i nové tváře Matěj Bozděch, Tomáš Pitipáč a Pavel Váchal. Další novic Oleh Rusnak odjel domů na Ukrajinu a vrátí se za týden,“ informuje místopředseda staňkovského klubu Ondřej Bauer.

Zdroj: Deník / Robert Babor

Sobota 15. srpna bude dnem přípravných duelů pro další dva celky z našeho okresu, které za týden zahájí boje v nejvyšší krajské soutěži. Jiskra Domažlice B se od 17 hodin utká v Postřekově s místním Sokolem, který rychle zareagoval, když ´Benfice´ odřekl původně plánovaný duel divizní SK Klatovy 1898 s odůvodněním, že jeho hráči se musejí vzpamatovat z ´pokopání´ od fotbalistů Startu Tlumačov minulý týden. Přitom už druhý den nastoupili k přípravnému zápasu v Plzni… Utkání v postřekovské Bedna aréně odpíská arbitr Jan Zavadil. A právě Tlumačov si to v ´pouťové´ generálce rozdá už o hodinu dříve na svém stadionku s ambiciozním nováčkem I.B třídy FK Tachov. „A po zápase nemusí nikdo odjíždět. Od 19 hodin začne v přilehlém amfiteátru u koupaliště zábava se skupinou Tausberry a přáteli, kteří zahrají kvalitní rock, folk a country muziku,“ zve za pořadatele sekretář Startu Tlumačov Milan Polák.

V neděli nastoupí k poslednímu přáteláku před ostrým startem krajského přeboru ZD Meclov ve Zruči.

FK Holýšov ve středu hrál v Krchlebech a středa bude i dnem jeho závěrečného přípravného zápasu, když 19. srpna nastoupí doma od 17 hodin pod dohledem sudí Hedviky Mifkové proti FC Rokycany B.