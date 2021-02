Za středečním duelem 3. kola českého fotbalového poháru MOL Cup, v němž hosté z třetiligové Jiskry Domažlice prohráli na půdě prvoligového favorita Sigmy Olomouc 1:3, se ohlížejí trenéři obou týmů.

Foto: Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

Pavel Vaigl, Domažlice: „Olomouc má velice kvalitní tým, je to jeden z top klubů v české lize. Pro nás to byl svátek, kluci se sem těšili. Vyměnili jsme si pořadatelství, přespali jsme, dopoledne udělali lehký výběh a pak jsme se připravovali na zápas. Myslím si, že fotbal se musel líbit, padaly branky, nedali jsme penaltu. Kvalita na straně domácích byla znát, ale byli jsme důstojným soupeřem. Presink jsme vysunuli ven a tím jsme Sigmě dělali menší problémy. Výkon odpovídal tomu, že jsme ve třetí lize a soupeř v první. Chtěli jsme uhrát co nejlepší výsledek a kluky musím za zápas pochválit.“