KANONÝR VÍKENDU Premiérovým Kanonýrem víkendu Domažlického deníku je střelec Startu Bělá nad Radbuzou

Útočník Pavel Jarina (vpravo na archivním snímku se spoluhráčem Martinem Černým) v neděli vstřelil během první půle všech pět gólů Startu Bělá nad Radbuzou v utkání proti Bohemii Kaznějov. | Foto: Deník / Robert Babor

Devatenáct minut mu stačilo na hattrick. To je úctyhodné a v oblastní I.A třídě se to hned tak nikomu nepodaří. Jenže pětadvacetiletému forvardovi Startu Bělá nad Radbuzou Pavlu Jarinovi i to bylo málo. Během dalších sedmi minut přidal ještě dva góly a oslavné chorály fanoušků s jeho jménem nebraly konce.