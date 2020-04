Ať už kvůli zmíněné blízkosti hracích ploch, pohybům v kádru oběma směry či některým stejným sponzorům. Ale do sportovní stránky se to spíše promítá formou vzájemného hecování a výzvy porazit právě toho druhého v prestižním derby.

Tak jako se to podařilo ve 12. podzimním kole krajského přeboru Tlumačovu, když sesadil výhrou 3:1 domažlickou Benfiku z prvního místa v tabulce. Ukončil tím sérii tří porážek v řadě a naopak nastartoval spanilou jízdu v posledních čtyřech kolech, z níž parta trenéra Pavla Čadka vytěžila maximum dvanácti bodů a posunula se v tabulce ze spodních míst až do její první poloviny.

„Výhra v derby nad lídrem tabulky byl pro nás skutečně zlom. Hlavně v hlavách hráčů, kteří tím načerpali chuť rvát se o další vítězství,“ uvědomuje si devětačtyřicetiletý kouč.

Zimní příprava týmu probíhala dvakrát až třikrát v týdnu výběhy v terénu, v hale a na umělé trávě v Domažlicích.

„Tak jak je to na této úrovni realitou, byla omezena pracovními a studijními povinnostmi hráčů a vždycky může proběhnout dle představ realizačního týmu lépe. Studium a zabezpečení rodin měly ale samozřejmě přednost,“ doplňuje trenéra sekretář klubu Milan Polák.

Tlumačov se ve svém druhém roce v krajském přeboru prezentoval tím, bez čeho se tato soutěž hrát nemůže. Nasazením, bojovností a kolektivní hrou. „Chceme přinášet radost z fotbalu jak sobě, tak hlavně fanouškům, kterých na naše utkání chodí nejvíce v soutěži. Cílem bylo udržet se v klidných nesestupových vodách středu tabulky, což by ale při malých bodových rozestupech a kvalitě soupeřů nebylo až tak jednoduché,“ ví zkušený funkcionář.

„První dvě jarní kola jsme měli hrát venku se Lhotou a s plzeňským Rapidem. Doma jsme s nimi trestuhodně nebodovali, tak jsme to chtěli napravit a navázat na výsledky v závěru podzimu a v poslední přípravě 6:0 v Tachově,“ říká Polák. Povedlo se to napůl. Sotva se totiž odehrálo úvodní jarní dějství, v němž Tlumačov skutečně získal tři body ve Lhotě po výhře 2:1, nejvyšší krajská soutěž se stejně jako ty ostatní přerušila.

Sekretář Startu za favority soutěže považuje Domažlice B a Stříbro, naopak na sestup tipuje Staňkov a Bolevec. Jenže teď v souvislosti s koronavirovou paralýzou všech sportovních činností ani on ještě neví, zda se aktuální soutěžní ročník krajského přeboru vůbec nějakou formou podaří dohrát.

Kouč Pavel Čadek je v této otázce spíše pesimistou. „V dohrání soutěže už nevěřím. Mluví se sice o postupném uvolňování opatření zákazu shromažďování na deset a pak třeba třicet lidí, jenže ve fotbale se i bez diváků pohybujeme kolem počtu padesáti lidí na utkání jen, co se týká hráčů, realizačního týmu, rozhodčích a pořadatelů. Otázkou je, zda se soutěžní sezona úplně anuluje nebo se nějak budou řešit postupy či sestupy. Nás by se ale stejně netýkalo ani jedno,“ konstatuje s úsměvem.

Svému týmu dal úplné volno a věří, že každý hráč sám nejlépe ví, co dělat, aby se udržel v herní kondici. „Je těžké odhadnout, jak dlouho budou bez fotbalu. Trénovat společně se nedá, a tak hráči individuálně běhají, posilují nebo regenerují. A právě nedostatek odpočinku a regenerace drobných šrámů mezi zápasy by podle mne byl jedním z faktorů, který by znemožnil na naší úrovni dohrání soutěží zhuštěným způsobem víkend – středa – víkend. Budeme rádi, když se rozběhne nová sezona v srpnu a naplno,“ uzavírá trenér Čadek.