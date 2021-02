Půlstoletí. Vypadá to jako dlouhá doba, ale při pohledu na mladistvě vyhlížejícího kouče fotbalistů Startu Tlumačov v krajském přeboru Pavla Čadka, který toto kulaté jubileum oslavil ve středu 3. února, se zdá, že to musí být v životě lidském pouhý okamžik…

Cítíte se na padesát let?

Řekl bych, že ne! (smích)

Proč máte celoživotně jako koníčka právě fotbal?

V době mého mládí byl fotbal jediným sportem, který se dal provozovat na malé vesnici (Nevolice u Domažlic – pozn. aut.). Hrál jsem ještě v Domažlicích tenis a ping-pong, ale fotbal byl nejpopulárnější a nejvíc mne bavil.

Jakou jste měl fotbalovou kariéru jako hráč?

Začínal jsem jako žáček ve Startu Tlumačov a pak jsem přešel do žáků tehdejší armádní Rudé hvězdy Domažlice. To už dnes málokdo ví, že tenhle mládežnický oddíl před čtyřiceti lety existoval (smích). V dorostu jsem se vrátil do Tlumačova a zanedlouho odešel do Jiskry Domažlice. Potom jsem přešel do mužů Tlumačova, během vojny jsem hrál za tehdejší SKPP Domažlice (Sportovní klub pohraniční policie – pozn. aut.), což byl vlastně pohrobek Rudé hvězdy. Za muže jsem nastupoval celou kariéru v Tlumačově s výjimkou jedné sezony na hostování v Jiskře Domažlice a Spartaku Klenčí. Takže jsem vlastně hrál desítky let doslova na pětníku (smích)..

A splnil jste si své fotbalové cíle a přání?

Já vlastně nikdy žádné fotbalové sny ani přání neměl. Vyzkoušel jsem si všechny soutěže od okresní třetí třídy až po krajský přebor a s tím jsem naprosto spokojený.

Jaké máte ještě jiné koníčky a provozujete jiné sporty?

Moc už jich není, ale strašně rád mám lyže. Hlavně sjezdové lyžování a samozřejmě si i občas nazuji běžky. Jezdím každoročně minimálně na týden do Alp. Mám rád i tvrdší rockovou muziku a dokud to šlo, jezdil jsem na živé koncerty. Líbí se mi Slayer nebo System of a Down.

Kdo vás v kariéře trénoval?

Trenérů jsem měl dost, protože fotbal jsem hrál přes čtyřicet let. Už si ani všechny nepamatuji, ale vím, že jsem se všemi vycházel v pohodě. Hodně rád vzpomínám na pana Mertu, který mě vedl v Poběžovicích, kde tehdy hrál SKPP Domažlice, a pak jsem se s ním potkal ještě jednou, když v Domažlicích byl asistentem pana Ticháčka. Právě Jaroslav Ticháček (současný prezident třetiligové Jiskry Domažlice – pozn. aut.) byl pro mne takový TOP trenér. Fotbalu hodně rozumí, umí to předat týmu a pod ním jsme vždycky byli na všechny zápasy perfektně připravení.

Co vás přivedlo k rozhodnutí stát se trenérem?

Tím největším impulsem bylo utržení křížového vazu v koleni. To mi bylo devětatřicet a trenérovi Pepíkovi Podestátovi jsem v Tlumačově už jako jeden z nejstarších hráčů dělal hrajícího asistenta. Ale jako hlavní důvod byla ta zmíněná nemožnost dál hrát po vážném zranění.

Kteří profesionální trenéři se vám nejvíce zamlouvají?

Nad tím jsem nikdy moc nepřemýšlel. Já žádný trenérský vzor nemám, jedu si podle svého, ale líbí se mi typy trenérů jako u nás pan Trpišovský ve Slavii Praha nebo Jürgen Klopp v anglickém Liverpoolu. Není to proto, že teď jsou tak populární, ale proto, že žijí s týmem, jsou zabraní do hry, běhají po lajně, neustále dirigují svůj tým a jsou velice impulsivní. Nesedí jen potichu na lavičce, ale prožívají každou minutu zápasu naplno. Už i oblečení leccos napovídá. Oba nosí teplákovou soupravu a kšiltovku s logem klubu, prostě se s týmem ztotožňují.. Nemusím trenéry v saku a kravatě. To si připadám, že sleduji americký film. K fotbalu mi to nesedí, mám rád sportovní trenéry. Oblek patří jinam.

Jaký herní styl svým svěřencům vštěpujete?

Hlavně kolektivní a bojovné pojetí hry. Nemáme v týmu žádné hvězdy a popravdě ani po tom netoužím. Ono by to v našem regionu ani moc nešlo. Bereme vesměs mladé kluky z domažlického dorostu nebo někoho šikovného z okolních vesnic. Když se podívám na větší týmy v Plzni a okolí, tak ty hrají republikové soutěže a chrlí v žácích i v dorostu každý rok desítky hráčů. Takže ti mladí jsou už odmala vedeni k určitému hernímu stylu. To my si dovolit nemůžeme a ani to kluky v pětadvaceti letech už učit nebudeme. Jde mi o to, aby je to hlavně bavilo. Jasně, že bych chtěl hrát s týmem co nejpohlednější fotbal, ale musím vycházet z toho, jaký ´materiál´ mám k dispozici. Snažíme se hrát útočně, cpát se do vápna, hodně centrovat před soupeřovo branku, aby to přinášelo šance. Nemám rád jen takové to bezcílné ťu-kání sem a tam. Nevyžaduji, abychom jen drželi balon bez zakončení. Říkám klukům: hlavně musíte střílet, aby se to líbilo i fanouškům!

Chtěl byste trénovat ve vyšších soutěžích?

Z časových důvodů určitě ne. Už teď s tím mám trochu problém, jsem podnikatel a mám živnost, takže času nazbyt není. Trénování dělám zadarmo a pro zábavu. Máme v Tlumačově dobrou partu a fotbal mne celkově baví, ale trenérské ambice někde výše nemám. Chtěl jsem zůstat u fotbalu i po hráčském období a trenéřina z toho nějak sama vykrystalizovala. V jiné funkci by to pro mne nebylo, nesnáším papírování. Takže třeba sekretáře bych asi dělat nemohl. Na to jsou jiní. Třeba v Tlumačově máme Milana Poláka a lepšího bychom určitě nikde nesehnali.

Věříte ještě v dohrání letošní sezony krajského přeboru a ostatních amatérských fotbalových soutěží?

Dohrát ji úplně celou by byl risk se zdravím hráčů. Bez tréninku, přípravy nebo třeba jen poháru by se najednou mělo na jaře odehrát 22 zápasů… To je nereálné. Hráči na této úrovni chodí do práce, mají ranní nebo odpolední šichty, dělají v Německu, takže se nedá hrát třeba ve středu. Ale věřím, že se sezona dohraje alespoň jednokolově, tedy jakoby podzimní část, aby se mohlo postupovat a sestupovat. Začít by se mělo 27. března, ale tomu moc nevěřím, to mi přijde v současné situaci moc brzy…

Je v Tlumačově optimální složení kádru nebo vás někde tlačí bota?

Jsem se složením spokojený. Máme zkušené borce i perspektivní mladé dravé kluky. Jedinou botou, která nás tlačí, je, že nemáme žádného střelce z trestných kopů ze střední vzdálenosti. Co jsme v krajském přeboru, tak jsme v mistrovském utkání nedali z trestňáku ani jeden gól… (smích) Těch je v každém zápase několik, tak to by nám dost pomohlo.

Jaké jsou aktuálně podmínky v Tlumačově pro fotbal?

Momentálně trošku horší. Ale blýská se na lepší časy, připravuje se tréninkové hřiště vedle hlavního. Sice o trochu menší, asi tak na 70 procent normálního, ale jsme za to rádi. Všeobecně je známo, že máme kvůli okolním loukám, rybníku a koupališti poměrně mokrý terén, na kterém se už od října nedá trénovat. Přes zimu musíme i k tréninku využívat umělku v Domažlicích. Za tréninkové hřiště chci poděkovat hlavně obci Tlumačov.

Na jaké zápasy vzpomínáte jako hráč a jako trenér?

To by bylo na dlouhé povídání. Zápasů, které jsme vyhráli nad favoritem nebo naopak prohráli s outsiderem bylo hodně. Ale z jiného soudku mám vzpomínku na utkání v Nepomuku, kdy jsem ještě jako sedmnáctiletý dorostenec nastoupil za áčko Tlumačova vedle takových ikon jako Vlasta Šlapák, Pavel Sokol nebo Pepík Jakoubek. Prohráli jsme tam 0:7, když jsme všechny góly dostali až ve druhém poločase. A já jsem minutu před poločasem neproměnil jasnou tutovku. Po zápase se všichni starší hráči shodli na tom, že jsem ten zápas prohrál já, protože, kdybych ten gól dal, tak jsme v druhé půlce tu sedmičku nedostali a neprohráli tam. Prostě cucák obětním beránkem… (smích)

Jste trenérem, který jako první v historii přivedl Tlumačov k postupu do krajského přeboru. Co všechno se muselo v klubu a v týmu sejít, aby se to povedlo?

Hlavně se museli sejít dobří hráči a jít společnou cestou. Museli vzít za své, že nebudeme hrát na krásu, ale bojovně a kolektivně. A to se povedlo, takový tým se fakt sešel. Nikdo si v něm nehrál na hvězdu, ale všichni makali pro mančaft. Všichni se scházíme i mimo fotbal, držíme spolu a táhneme za jeden provaz. Důležité bylo, že hráči, kteří to tak neměli a fotbal pro ně nebyl na prvním místě, ustoupili nebo se přizpůsobili těm, kteří to tak cítili.

Po postupu do krajského přeboru jste říkal, že nebudete posilovat a pro hráče, kteří si to vykopali, je to odměna, i kdyby to mělo být jen na jednu sezonu a po ní zase spadnout. Ale Tlumačov se v nejvyšší krajské soutěži rychle zabydlel, udržel se a aktuálně je mezi širší špičkou soutěže. Čím to?

To je pravda, nešli jsme cestou posílení, jen jsme vhodně doplnili kádr o jednotlivce. Postupně jsme každý půlrok přivedli maximálně jednoho nebo dva hráče. Většinou ale jen jako reakci na to, že nám jeden nebo dva hráči skončili. Například opora zadních řad Michal Tesař nebo dlouholetý kapitán Luboš Hruška. Během první sezony si kluci zvykli na rychlejší a agresivnější fotbal ve vyšší soutěži a přizpůsobili se mu. A další důležitou věcí je, že se nám vyhýbají zranění. Když je dostatek hráčů a kvalitní lavička na střídání, tak se hraje hned jinak, než když se sestava musí všelijak lepit. To se stalo jen první rok, kdy jsme na zápasy museli přemlouvat hráče z béčka a lavička byla při zápase prázdná. Ale zvládli jsme to, sedlo si to a můžu říct, že máme i optimální věkové složení mužstva.

Jaké máte s klubem ještě ambice a jste spokojen s jeho účinkováním v soutěži?

Musím být spokojený, když jsme na pátém místě v tabulce. I když nemůžeme usnout na vavřínech, protože spousta klubů za námi je v minimálních bodových odstupech. Nevyjde nám vstup do jara a hned můžeme být třeba až čtvrtí od konce…

Českým fotbalem hýbe takzvaná ´Berbrova aféra´ kolem rozhodčích a ovlivňování utkání. Jaký na to máte názor a s čím z tohoto ranku jste se ve fotbale setkal vy?

Nad tím moc nepřemýšlím. To musí řešit funkcionáři, ne my trenéři a hráči. K nějakému pročištění vzhledem k důvěryhodnosti fotbalu by ale mělo dojít. Já si myslím, že v krajském přeboru to je docela poctivé a nedochází k velkým zářezům. Dříve to by-lo horší. Ale od první ligy po nejnižší třídu asi platí, že sudí podvědomě dávají pět procent domácím… (smích)