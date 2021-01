„Jsem velmi šťastný, že tady můžu být,“ prohlásil Michael Krmenčík na webu řeckého klubu, který ho okamžitě dopsal s číslem 27 na soupisku.

Ačkoliv do Řecka přiletěl se svým agentem Danielem Smejkalem poměrně pozdě večer, hned v letištní hale na něho čekalo několik místních novinářů. Krmenčík jim zapózoval s černobílou šálou PAOKu a v angličtině odpovídal na dotazy.

Ještě ten den večer ho pak předloňský mistr Řecka představil ve videoklipu na klubovém webu, v němž Krmenčík přišel do prázdné, potemnělé kabiny Soluně.

Útočník české reprezentace mění působiště ani ne po roce, loni 30. ledna zamířil z plzeňské Viktorie za zhruba 160 milionů korun do belgických Brugg, kde má i nadále platnou smlouvu až do léta 2023.

Jenže už na konci minulého roku ztratil místo v sestavě a začalo se spekulovat o jeho možném odchodu. Ve hře byl zpočátku především Besiktas Istanbul, ale zájem byl podle hráčova manažera Daniela Smejkala i ve Francii, Rusku a Německu.

Nakonec tedy jde na půlroční hostování bez opce do PAOKu Soluň, aktuálně třetího celku řecké ligy.

„Byla to moje první volba. V Řecku patří tenhle klub ke špičce,“ říkal Krmenčík řeckým médiím po příletu do Soluně. „Byl to pro mě dlouhý den. Jsem šťastný, že jsem tady,“ doplnil fotbalista, který pochází z Kraslic na Sokolovsku, ještě v dorosteneckém věku přestoupil do plzeňské Viktorie.

Teď to tedy zkusí na svojí druhé zahraniční štaci, uruguayský trenér řeckého celku Pablo García si ho vyhlédl jako posilu do ofenzivy.

Za Bruggy odehrál Krmenčík celkem 15 zápasů, v nichž vstřelil tři góly. Třikrát na podzim naskočil i do Ligy mistrů, ale nasbíral v ní jen 73 minut. V Řecku věří, že odehraje větší porci minut.

PAOK Soluň čeká v lize jenom do konce ledna osm zápasů, ten první už zítra na hřišti Atromitosu. Navíc se včera dozvěděl soupeře pro osmifinále řeckého poháru, kterým bude AEL Larissa.

Krmenčíkovými konkurenty v útoku budou polský forvard Karol Swiderski, Antonio Mirko Čolak a 19letý domácí talent Christos Tzolis, který už dvakrát oblékl i dres reprezentace Řecka.

V kabině PAOKu jsou hráči 13 různých národností, mimo jiné i albánský záložník Ergys Kace, s nímž se Krmenčík na podzim 2016 potkal v Plzni.

Zahrají si teď spolu i v PAOK Soluň řeckou ligu?