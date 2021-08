Bude domácí vítězství 2:0 stačit k tomu, abyste v Bulharsku uhájili postup?

Je pevně věřím, že bude. Musí! To je náš hlavní cíl, postoupit do skupiny Evropské konferenční ligy. Samozřejmě že při starém pravidle, kdy góly vstřelené venku platily za dva, by to bylo lepší, ale i takhle je to příjemný výsledek.

Co vám první zápas ukázal?

Od první minuty jsme na ně vlétli, nenechali jsme je vydechnout. To je asi trošku zaskočilo. A co mně to ukázalo? Že je to takový babylon národností, moc Bulharů tam není. Ale jsou hodně šikovní.

Kdo hlavně?

Třeba bek Mazikou, rychlostně i technicky je vynikající. Podobně ofenzivní hráči Caicedo, Wildschut nebo Carey. Jsou to hračičky, ale když jim dáte prostor, jsou hodně nebezpeční. Nesmíme nic podcenit, nenechat je hrát.

To bude hlavní úkol?

Musíme jim to znepříjemnit, ale nejde jen bránit. Kdybychom se zakopali před vlastní šestnáctkou, byla by to nejhorší taktika. Soupeř je silný na míči, potrestal by to. Musíme chtít hrát my, aby oni museli běhat.

Třikrát v řadě jste udrželi čisté konto, pomůže to před odvetou psychicky?

V úvodu sezony se říkalo, že z každé akce inkasujeme. To se zlepšuje. Soupeře už do nich nepouštíme, když vezmu Sofii, tak měli jen tu tyč, což byla střela zpoza vápna.

A přitom sestava rotuje, už máte role natolik zažité?

Jasně, jsme spolu pohromadě už delší dobu, jsme na sebe zvyklí, automatismy fungují. Víme, co od sebe můžeme čekat.

Vy jste vedle sebe vystřídal Jakuba Brabce i Filipa Kašu, ještě je v záloze Lukáš Hejda. Hrajete s někým radši?

Já si nevybírám, je mi jedno, vedle kterého nastoupím. Jsem rád, že hraju. Každý z těch kluků má svoji kvalitu.

A skoro všichni nosíte i kapitánskou pásku…

Kabina zvolila za kapitána Lukáše Hejdu a mě s Kubou Brabcem jako asistenty. Paradoxně to vyšlo na stopery.

Ještě se vrátím ke zlepšené defenzivě. Je už znát práce trenéra Bílka?

Máte pravdu, lpí na tom, aby se krajní hráči sprintem vraceli. Ale při zisku balonu vyžaduje to samé směrem dopředu, to je jeho rukopis.

Teď přijde ostrý test v Sofii, kde se očekává bouřlivá atmosféra. Těšíte se?

Fotbal se hraje pro lidi. Uvidíme, kolik jich přijde. Co jsem slyšel, tak je tam atletická dráha, což není úplně komfortní. Nejlepší je to samozřejmě v Plzni, kde máte diváky hodně blízko u sebe.

Co s vámi dělá bouřlivé prostředí? Vyburcuje to, i když většina lidí fandí soupeři?

Určitě to povzbudí. Ale já to nějak extra nevnímám. Už jsem leccos zažil.

Kde jste zažil největší peklo?

Když jsme hráli ještě za trenéra Vrby předkolo Ligy mistrů na Olympiakosu Pireus. Tam už to bylo na rozcvičce hodně bouřlivé. Když domácí fanoušci spustili, to bylo peklo. Do páté minuty měli čtyři rohy a při každém to smrdělo gólem.