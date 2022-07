Trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek nechtěl spekulovat, jestli je výhra 2:1 z Helsinek do odvety dostačující. „Ten výsledek je velmi dobrý, protože není jednoduché vyhrát v předkole Ligy mistrů na hřišti soupeře. Nám se to povedlo, což nám dává určitý optimismus. Ale čeká nás těžké utkání, protože Helsinky si doma vytvořily několik slibných gólových situací. Ukázaly ofenzivní sílu. Nicméně věřím, že jsme dobře připravení, abychom utkání zvládli,“ říkal na včerejší tiskové konferenci Bílek.

I přes solidní výsledek z Helsinek chce plzeňský trenér od svých svěřenců vidět aktivní hru. „Nepůjdeme do zápasu s tím, že chceme ubránit výsledek. Budeme hrát tak jako v každém utkání, tedy poctivě dozadu s tím být nebezpeční pro soupeřovu obranu. Střetnutí chceme vyhrát, abychom potěšili fanoušky a udělali radost také sami sobě,“ prohlásil trenér Plzně.

Bílek nevyloučil změnu v základní jedenáctce. „Neříkám, že sestava bude totožná s prvním zápasem, ale pokud by k nějaké změně došlo, tak bude jen jedna. Uvidíme po dnešním tréninku (pondělí večer),“ naznačil kouč.

Fotbalisté Viktorie Plzeň na pondělním večerním tréninku před domácím utkáním s Helsinkami. Zdroj: fcv/Jan Kubíček

Finský mistr potřebujev Plzni vyhrát, ale Bílek neočekává změnu taktiky Helsinek. „Myslím si, že se soupeř bude držet hry, kterou praktikoval proti nám doma. To znamená zodpovědná a poctivá hra, hodně osobních soubojů. Helsinky mají vysoké a pohyblivé hráče, výborného útočníka, křídelní hráči jsou rychlí a mají dobré centry. Důležité bude, abychom je nenechali rozběhnout,“ uvedl Michal Bílek.

Právě náběhy helsinských fotbalistů za obranu dělaly Viktorii v Helsinkách potíže. „V trénincích jsme se na to zaměřovali, protože toto musíme oproti prvnímu zápasu zlepšit. Soustředili jsme se i na standardní situace, v nichž nás Helsinky také zlobily, protože mají hráče s dobrou kopací technikou a vysoké stopery i útočníka. Takže se musíme vyvarovat toho, aby soupeř zahrával hodně standardek. A naopak chceme být tak aktivní, abychom jsme si jich my vytvořili hodně,“ upozornil plzeňský trenér.

Jelikož má česká FORTUNA:LIGA ještě přestávku, odehrají viktoriáni před svými fanoušky první zápas sezony. „Na utkání se těšíme, bude plný stadion,“ ocenil Bílek.

Postup do třetího předkola zachová Viktorii naději na základní skupinu Ligy mistrů, ale zajistí jí skupinovou fázi třetí nejprestižnější evropské fotbalové soutěže, Evropskou konferenční ligu. Za postup do skupiny EKL je prémie kolem 70 milionů korun. „Dali jsme si za cíl postoupit do základní skupiny evropského poháru. Všichni si uvědomujeme důležitost domácího zápasu s Helsinkami. Chceme mít už po zítřku (úterý) jistotu, že budeme hrát základní skupinu evropského poháru,“ uzavřel trenér Viktorie Michal Bílek.

