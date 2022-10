„Všichni jsme natěšení. Pro některé kluky to bude největší zápas kariéry. My starší jsme pár takových zápasů už odehráli, ale přesto se moc těšíme. Každý se chce ukázat, obzvlášť proti Spartě a v televizi. Myslím si, že to je motivace sama o sobě. Doufám, že neuděláme ostudu a že se diváci budou bavit,“ řekl kapitán Domažlic Petr Mužík.

Pětatřicetiletý fotbalista byl u toho, když se před jedenácti lety Domažlice a Sparta střetly ve 2. kole Českého poháru. Jiskra doma prohrála 1:7.

„To byl asi největší kolotoč, který jsem na hřišti zažil. Sparta měla výborný kádr, hráli tam Jarošík, Matějovský. Zápas byl o běhání a míč jsme si moc neužili. Sice si v domácím poháru přejete atraktivního soupeře, ale když na hřišti jen běháte bez míče, tak je to pomalu jako za trest. Vzpomínám na to hezky jako na zážitek, ale už ne hezky po fotbalové stránce. Myslím si, že tehdy měla Sparta lepší kádr než teď, ale samozřejmě pořád je to top klub v republice. Rozdíl v kvalitě by měl být vidět, ale my nedáme kůži zadarmo,“ uvedl Mužík.

Důležité podle něj bude přežít začátek, nedostat rychlý gól, který by kvalitního soupeře uklidnil. „A také si dát pozor na standardky, protože Sparta má výborné hlavičkáře i hráče, kteří je výborně kopou,“ ví domažlický kapitán s tím, že standardní situace by mohly být zbraní i Jiskry.

„Nečeká nás nic jednoduchého, ale může se stát cokoliv. Je to fotbal a hraje se jedenáct na jedenáct. My určitě nebudeme chtít zalézt a čekat, kolik dostaneme gólů. Ale budeme chtít předvést, že fotbal trochu umíme a že ve třetím kole nejsme nadarmo,“ neskládá zbraně Petr Mužík.

