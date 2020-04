Úterním rozhodnutím Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky o okamžitém ukončení soutěží bylo stanoveno i to, že žádné týmy mezi soutěžemi na této úrovni nesestupují ani nepostupují a pro ročník 2019/20 zůstane jako celkové pořadí v platnosti umístění týmů v tabulkách k uvedenému datu.

Může za to celosvětová a tím pádem i celorepubliková pandemie koronaviru.

Náš okres má své mladé talentované zástupce nejvýše v divizi dorostu, kde chtěly týmy Jiskry Domažlice v obou věkových kategoriích U19 a U17 rozjet jarní spanilou jízdu za vytyčeným cílem skončit do třetího místa. Začaly odvetnou část sezony skvěle, porážkou silného Malše Roudné 5:1 a 3:1. Ale víc už nestihly. „Předčasné ukončení soutěže samozřejmě není dobré, ale asi se nic jiného dělat nedalo. Uvidíme, co přinese start nové sezony. Hlavně z hlediska věkového zařazení hráčů do týmů. Já už dorostenecký věk splňovat nebudu, takže mne asi čeká přechod do béčka dospělých. Tak se nechám překvapit, co bude. Nový trenér Antonín Vlček nám rozdal plán individuální přípravy, tak se podle něj budu řídit a snad si co nejdříve fotbal zase všichni zahrajeme,“ nevesele konstatoval hráč Jiskry Domažlice ve starší kategorii U19 Petr Vogeltanz.

V divizi působí i jediný ženský tým z našeho okresu, Jiskra Domažlice. Její fotbalový dívčí potěr pod hlavičkou Újezdu D svádí boje s kluky v okresním přeboru mladších žáků.

Taková je tedy podoba konečných tabulek sezony 2019/20 v jednotlivých fotbalových soutěžích žen a mládeže, v nichž působí týmy klubů z domažlického okresu (nejsou zahrnuty či zvýrazněny tzv. kombinované celky s hráči z více oddílů, které v soutěžích působí pod názvem klubu z jiného okresu):

DIVIZE ŽEN:

1 Borovany 8 7 0 0 0 25 : 8 22

2 Třeboň 8 7 0 0 1 50 : 5 21

3 Kaplice 8 5 0 0 2 19 : 12 16

4 Hradiště 8 5 0 0 3 15 : 14 15

5 DOMAŽLICE 8 4 0 0 3 15 : 22 13

6 VS Plzeň 8 3 0 0 4 15 : 23 10

7 Sezimovo Ústí 8 2 0 0 6 17 : 19 6

8 Protivín 8 1 0 0 7 4 : 34 3

9 Blatná 8 0 0 0 8 10 : 33 0

DIVIZE DOROSTU U19:

1 Táborsko B 16 10 3 1 2 54 : 22 37

2 Aritma Praha 16 10 1 1 4 62 : 24 33

3 Hořovicko 15 10 1 1 3 46 : 18 33

4 Loko Č. Budějovice 16 10 0 1 5 37 : 25 31

5 Sedlčany 16 9 1 1 5 40 : 36 30

6 Přeštice 15 8 2 1 4 32 : 27 29

7 Spartak Příbram 16 8 1 1 6 25 : 25 27

8 Klatovy 16 8 0 1 7 30 : 33 25

9 DOMAŽLICE 16 7 1 1 7 48 : 41 24

10 Malše Roudné 16 6 2 1 7 41 : 51 23

11 Vejprnice 16 4 3 0 9 27 : 44 18

12 Petřín Plzeň B 16 5 0 2 9 34 : 34 17

13 Junior Strakonice 16 3 2 4 7 20 : 35 17

14 SKP Č. Budějovice 16 4 1 1 10 25 : 42 15

15 Doubravka Plzeň 16 4 1 1 10 24 : 50 15

16 SŠ Plzeň 16 2 0 1 13 22 : 60 7

DIVIZE DOROSTU U17:

1 Aritma Praha 16 12 1 0 3 69 : 25 38

2 DOMAŽLICE 16 12 1 0 3 64 : 24 38

3 SKP Č. Budějovice 16 12 0 1 3 69 : 35 37

4 Vejprnice 16 10 1 1 4 53 : 31 33

5 Malše Roudné 16 9 0 1 6 48 : 48 28

6 Hořovicko 15 8 1 1 5 49 : 34 27

7 Junior Strakonice 16 8 1 0 7 46 : 40 26

8 Přeštice 15 8 1 0 6 38 : 41 26

9 Spartak Příbram 16 7 2 0 7 31 : 36 25

10 Loko Č. Budějovice 16 6 1 2 7 35 : 31 22

11 Táborsko B 16 5 2 2 7 27 : 31 21

12 Petřín Plzeň B 16 5 2 2 7 36 : 42 21

13 Doubravka Plzeň 16 5 0 2 9 35 : 48 17

14 SŠ Plzeň 16 3 1 1 11 20 : 58 12

15 Klatovy 16 1 1 1 13 27 : 56 6

16 Sedlčany 16 1 0 1 14 21 : 88 4

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍHO DOROSTU:

1 Luby 14 10 1 2 1 45 : 18 34

2 Nýrsko 14 10 1 1 2 39 : 19 33

3 Košutka Plzeň 14 8 0 2 4 41 : 29 26

4 Tachov 14 7 2 0 5 41 : 29 25

5 Sušice 14 7 1 0 6 30 : 27 23

6 Hradešice 14 4 3 2 5 29 : 24 20

7 Rapid Plzeň 14 1 0 2 11 29 : 53 5

8 HORŠOVSKÝ TÝN 14 0 1 0 13 21 : 76 2

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO DOROSTU:

1 Sušice 14 11 0 1 2 57 : 12 34

2 Luby 14 9 2 0 3 29 : 20 31

3 HORŠOVSKÝ TÝN 14 9 1 1 3 44 : 27 30

4 Tachov 14 9 0 0 5 63 : 23 27

5 Košutka Plzeň 14 7 0 1 6 50 : 31 22

6 Rapid Plzeň 14 4 1 0 9 31 : 49 14

7 Hradešice 14 1 1 1 11 21 : 42 6

8 Nýrsko 14 1 0 1 12 11 : 102 4

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU:

1 MECLOV 10 9 1 0 0 50 : 10 29

2 Chotěšov 10 9 0 0 1 57 : 22 27

3 Stříbro 10 6 0 1 3 23 : 25 19

4 Nýřany 10 5 1 0 4 22 : 26 17

5 Tlučná 10 4 1 1 4 27 : 17 15

6 STAŇKOV 10 4 1 0 5 26 : 31 14

7 MRÁKOV 10 4 0 0 6 25 : 31 12

8 Třemešné 10 3 1 1 5 18 : 32 12

9 Město Touškov 10 3 0 2 5 14 : 19 11

10 Planá 10 1 1 0 8 18 : 41 5

11 HOLÝŠOV 10 1 0 1 8 10 : 36 4

KRAJSKÝ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ:

1 Nepomuk 16 15 0 0 1 135 : 15 45

2 DOMAŽLICE 16 13 0 1 2 80 : 20 40

3 Tachov 16 11 2 0 3 74 : 27 37

4 Klatovy 16 10 1 3 2 77 : 24 35

5 Rokycany 16 10 1 0 5 54 : 20 32

6 Stříbro 16 8 1 1 6 47 : 30 27

7 Přeštice 15 8 1 0 6 47 : 30 26

8 Doubravka Plzeň 16 7 1 1 7 64 : 50 24

9 Vejprnice 16 8 0 0 8 46 : 57 24

10 Bolevec Plzeň 16 7 0 2 7 49 : 55 23

11 Horažďovice 16 7 1 0 8 30 : 46 23

12 Sušice 16 5 1 0 10 30 : 59 17

13 Košutka Plzeň 16 5 0 1 10 44 : 52 16

14 Luby 15 2 0 0 13 15 : 110 6

15 Rapid Plzeň 16 1 0 0 15 7 : 103 3

16 HORŠOVSKÝ TÝN 16 1 0 0 15 10 : 111 3

KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

1 Klatovy 16 14 2 0 0 77 : 8 46

2 Tachov 16 12 1 2 1 108 : 26 40

3 Přeštice 15 12 1 0 2 96 : 20 38

4 DOMAŽLICE 16 11 1 0 4 85 : 25 35

5 Sušice 16 12 0 2 2 110 : 22 38

6 Rokycany 16 11 1 0 4 100 : 26 35

7 Košutka Plzeň 16 9 0 0 7 92 : 38 27

8 Rapid Plzeň 16 8 0 2 6 78 : 57 26

9 Doubravka Plzeň 16 7 0 1 8 77 : 53 22

10 Horažďovice 16 5 1 1 9 52 : 98 18

11 Luby 15 5 0 2 8 41 : 51 17

12 Nepomuk 16 3 2 0 11 48 : 59 13

13 Stříbro 16 3 1 1 11 33 : 71 12

14 Bolevec Plzeň 16 2 1 1 12 33 : 106 9

15 Vejprnice 16 1 1 0 14 32 : 128 5

16 HORŠOVSKÝ TÝN 16 0 0 0 16 6 : 280 0

KRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ:

1 Křimice 13 11 0 1 1 55 : 21 34

2 Horní Bříza 13 9 2 0 2 49 : 17 31

3 MRÁKOV 13 10 0 0 3 44 : 13 30

4 Chotěšov 13 9 0 1 3 50 : 14 28

5 Stráž 13 8 1 0 4 54 : 31 26

6 Nýrsko 13 7 1 2 3 48 : 34 25

7 Strašice 13 7 0 2 4 35 : 30 23

8 STAŇKOV 13 7 0 0 6 39 : 33 21

9 Smíchov Plzeň 13 3 3 0 7 18 : 41 15

10 Město Touškov 13 4 0 0 9 30 : 37 12

11 HOLÝŠOV 13 4 0 0 9 46 : 80 12

12 Nýřany 13 3 0 0 10 28 : 46 9

13 Košutka Plzeň B 13 1 0 1 11 15 : 47 4

14 Žákava 13 1 0 0 12 14 : 81 3

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ:

1 Hostouň 10 8 0 0 2 72 : 33 24

2 Domažlice B 10 7 0 0 3 86 : 35 21

3 Kout na Šumavě 10 5 0 1 4 39 : 27 16

4 Horšovský Týn B 10 4 1 1 4 34 : 37 15

5 Bělá nad Radbuzou 10 3 1 0 6 32 : 58 11

6 Pocinovice 10 1 0 0 9 17 : 90 3

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ:

1 Mrákov 8 7 0 0 1 42 : 15 21

2 Staňkov 8 7 0 0 1 41 : 18 21

3 Kdyně 8 6 0 0 2 49 : 17 18

4 Domažlice B 8 5 0 0 3 51 : 34 15

5 Klenčí 8 4 0 0 4 39 : 33 12

6 Holýšov 8 3 0 0 5 28 : 35 9

7 Blížejov 8 2 0 0 6 21 : 42 6

8 Újezd D 8 1 0 0 7 11 : 43 3

9 Horšovský Týn B 8 1 0 0 7 17 : 62 3