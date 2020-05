Dosud platil vládou nařízený zákaz využívání všech sportovních zařízení a pořádání akcí nad deset osob. Ode dneška (pondělí 11. května – pozn.aut.) už se opět mohou s určitými opatřeními využívat venkovní sportovní areály a pořádat akce do celkového počtu sta účastníků. Nabízí se tak šance resuscitovat alespoň v náhradní podobě i dosud nečinností trpící fotbal.

Na další boje o mistrovské body si musejí všechny kluby s výjimkou těch v první a druhé celostátní lize ještě nějakou dobu počkat, ale vzájemným zápasům už jsou podmínky nakloněny. A když už se může hrát, tak ať nejde jen o úplné přáteláky, ale má to i nějaké motivační srovnávací parametry, řekli si v plzeňském divizním klubu SK Petřín a oslovili dalších sedm mužstev ze špičky plzeňského regionu, jestli by se zúčastnily dlouhodobého osmičlenného turnaje.

„Účast potvrdily všechny oslovené týmy, tedy FC Viktoria Plzeň U19, Jiskra Domažlice, Robstav Přeštice, Slavoj Mýto, FC Rokycany, Senco Doubravka, SK Klatovy a pochopitelně i náš klub. Samozřejmě, že se budeme držet toho, co nám ze shora dovolí, ale hrát ve formátu sedmi kol každý víkend na čtyřech stadionech už se bude moci,“ uvádí k tomu petřínský duchovní otec myšlenky 'soutěžního' turnaje krajských divizních klubů, třetiligových Domažlic a ligového dorostu úřadujícího českého vicemistra Radek Vodrážka.

S tímto nápadem přišel už v polovině dubna, pár dnů po oficiálním ukončení sezony. „Tohle připravit bylo vcelku jednoduché a bylo lepší to mít dopředu nachystané a v případě, že by se podmínky neuvolnily to prostě jen v klidu zrušit či posunout, než pak narychlo shánět soupeře na přípravné zápasy,“ dodává zkušený fotbalový stratég.

Souhlasí s ním i sekretář v turnaji favorizované Jiskry Domažlice Václav Pelnář: „Je to určitě důstojná náhrada soutěžních zápasů a rádi se zúčastníme. Podle prvotního rozpisu by se na našem stadionu měly hrát čtyři utkání turnaje proti Klatovům, Přešticím, Rokycanům a Petřínu. Zbylé bychom měli hrát na hřištích soupeřů. Vše je ale ještě neoficiální, a v těchto dnech dokončujeme s ostatními týmy finální záležitosti a herní rozpis.“

Turnaj by se při souhlasu přeštického klubu mohl hrát jako memoriál Matěje Strejčka, třicetiletého útočníka tohoto fotbalového celku, který náhle zemřel 27. dubna. Podle předběžného 'jízdního řádu' by měl turnaj začít už o následujícím víkendu zápasy Domažlice – Klatovy, Viktoria U19 – Petřín, Přeštice – Doubravka a Mýto – Rokycany. „Ještě se vše upřesňuje, ale třeba my určitě nezačneme hrát dříve než po 20. květnu, kdy náš A-tým opět zahájí přípravu. Hráli bychom tak až od druhého kola s dorostem Viktorky v Plzni a duel proti Klatovům si domluvili na náhradní termín. Navíc Klatovy už si údajně domluvily na původně plánovanou sobotu 16. května přátelák se Sušicí,“ dodává Pelnář.

Podle domažlického sekretáře by o jistě zajímavá utkání neměli přijít ani fanoušci. „Zatím při povolení maximálně stovky osob na utkání by to zřejmě nešlo s diváky naživo, protože velkou část z této kvóty zaberou samotní hráči, trenéři, funkcionáři a doprovod obou mužstev a pořadatelé. Proto plánujeme z každého domácího utkání vysílat online přenosy na internetu. Pokud by přišlo během turnaje od vlády další uvolnění podmínek, a údajně se uvažuje od 25. května o zvýšení kvóty na pět set osob, tak už by to umožnilo i účast diváků přímo na stadionu,“ hledí do budoucna s optimismem Pelnář.