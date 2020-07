Po Memoriálu Josefa Šerlovského, který se uskutečnil minulý víkend, následovalo středeční utkání A-týmu mužů proti dorostu plzeňského SK Petřín a o tom nadcházejícím pouťovém víkendu se na trávníku místního stadionku odehrají v sobotu a v neděli opět celkem čtyři utkání. A to nejen v rámci pouti, ale i oslav 110 let od založení místní tělovýchovné jednoty. Vyvrcholením bude mač áčka s hvězdným výběrem československých a českých internacionálů Horsta Siegla SIGIteamem.

Postřekovský A-tým skončil na letošním 39. ročníku Memoriálu Josefa Šerlovského mezi čtveřicí týmů na celkovém třetím místě. Po semifinálové porážce od ´mladých pušek´ v dresu FK Staňkov až po penaltovém rozstřelu 1:2 zdolal v boji o bronz také až na pokutové kopy 3:2 rivala ze sousedství Tatran Chodov. Suverénním vítězem turnaje se stal nabitý kádr ZD Meclov, který nejprve v sobotu zdemoloval Chodov 7:0 a v nedělním finále předvedl stejnou kanonádu i proti Staňkovu (8:1). Domácí postřekovský tým si tedy oproti předchozímu ročníku o příčku pohoršil.

Teď už ale jeho hráči myslí na úplně jiný přípravný duel!

„Přijďte o víkendu fandit na pouťové zápasy! Hlavní utkání proti SIGIteamu odehraje naše áčko, ale představí se i žáci a stará garda,“ hlásí za pořadatele sekretář TJ Sokol Postřekov Vojtěch Královec.

Je to tak. Fotbalový pouťový program zahájí v sobotu v 15 hodin modelové utkání žákovského týmu a dvě hodiny nato nastoupí proti sobě staré gardy Postřekova a Toužimi. V neděli je naplánován jako předkrm od 13 hodin opět žákovský duel a hlavní chod se bude servírovat od 15 hodin.

Tím hlavním chodem bude utkání A-týmu Sokola Postřekov proti hvězdami dávné i nedávné minulosti nabitému SIGIteamu. Vedle ´šéfa´ týmu Horsta Siegla na promovideu přislíbili účast například Vladimír Šmicer, Pavel Kuka, Ladislav Vízek, Karel Poborský, Ivan Hašek, Miroslav Müller, Jan Grus, Jiří Bobok či Jaroslav Černý. Na soupisce SIGIteamu jsou však i další zvučná jména jako Panenka, Bičovský, Koller, Berger, Novotný, Švancara, Ulich, Maier, Jarošík, Otepka, Frýdek, Ujfaluši, Matušovič, Koloušek, Zelenka nebo bouřlivák Tomáš Řepka. A spolu s nimi třeba i umělci Jakub Kohák, Sagvan Tofi nebo sportovní moderátor Petr Suchoň.

Tak uvidíme, kdo z nich v Postřekově nazuje kopačky.

„Upřímně řečeno, byl bych raději v rámci přípravy pro sehrání ´normálního´ zápasu, ale beru to tak, že zahrát si proti velkým jménům českého fotbalu bude pro všechny kluky odměnou. Teď jsme měli takový anglický týden, kdy jsme hráli dva zápasy minulý víkend, teď jeden na 3x 30 minut ve středu a v neděli hrajeme zase. Takže výhru nad dorostem Petřína 9:1 bereme i se zápasem proti SIGIteamu spíše jako zábavu a po ní už opět nastoupí opravdová letní příprava. Následující utkání proti Blovicím, Bělé nad Radbuzou a béčkům Přeštic a Petřína už by nás měla opravdu prověřit, jak na tom jsme. Ale na souboj se SIGIteamem se samozřejmě všichni moc těšíme, to se nehraje každý den. Věřím, že se přijde pobavit i hodně diváků,“ říká trenér Sokola Postřekov Aleš Wirt.