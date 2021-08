Fotbalisté domažlické Jiskry vstoupili do letošního ročníku ČFL dvěma shodnými výhrami 3:1. Nejprve na úvod porazili doma Vyšehrad a tři body po stejném výsledku přivezli potom i z jihočeského Písku.

David Limberský v přípravě za Domažlice proti "svojí" Viktorii Plzeň. | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Jako bych se vrátil do mládí,“ usmál se David Limberský, když měl okomentovat dopolední začátek v Písku. Do klubového autobusu nasedal v Plzni kolem sedmé hodiny ranní a to mu připomnělo mládežnické zápasy, které se hrávaly v dopoledních hodinách.