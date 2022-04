Je to odraz i toho, že se vám daří jako mančaftu?

Asi jo. Neměli jsme dobrý vstup do jara, ale už si to začíná sedat. Konečně nám to tam padá a výsledkem toho jsou tři výhry v řadě.

Změnili jste něco ve hře?

To si ani nemyslím. Spíš je to odměna za poctivou práci v přípravě. I když se nám nedařilo, makali jsme. Je tedy pravda, že někteří kluci pořádá pálí vedle, ale jmenovat nebudu. (úsměv) I tak góly padají.

Myslíte si tedy, že to spíš může být ještě lepší?

Já doufám, že ano. Ani trenér ještě pořád není s naší hrou úplně spokojený.

Teď vás čeká doma Holýšov, soused v tabulce. Platí, že se hraje o šest bodů?

Přesně tak. Říkali jsme si to s klukama. Navíc poprvé budeme hrát ve Lhotě, chceme vyhrát, abychom se v tabulce odrazili výš.

Další vítěz ankety ze Lhoty spoluhráčům góly spíš připravuje

Kam až byste chtěli vystoupat?I s dohrávkou, kterou ještě máme před sebou, by to mohlo být až na třetí místo, a to chceme. Myslím, že do první trojky i patříme.

Co od Holýšova čekáte?

S nimi to jsou vždycky těžké zápasy, dokáží potrápit každého. Mají zkušené snajpry Černohorského a Šperla. Musíme si na ně dát pozor.

To bude práce hlavně pro vás v defenzivě. Vždycky jste hrál v obraně?

Ne, od žáčků jsem vystřídal snad všechny posty. Ale ještě v dorostu na Sencu jsem se usadil v obraně. Za trenéra Parláska jsem začal hrát stopera. Teď v zimě jsem přemluvil trenéra, aby mě zkusil v útoku, dal jsem tři góly, ale máme tady jiné útočníky, tak jsem se vrátil dozadu.

Švehla hrál fotbal v Rakousku i Německu. Teď střílí góly za Lhotu v přeboru