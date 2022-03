Premiéru v nejvyšší soutěži měl jako řemen, k prvnímu zápasu v elitní soutěži nastoupil v létě 2005 proti pražské Spartě pod trenérem Zdeňkem Michálkem, který ho dobře znal z ligového dorostu. „Měl jsem za úkol hlídat Karola Kisela. To se mi bohužel nepodařilo, prohráli jsme 1:2 a Kisel nám dal gól střelou z pětadvaceti metrů,“ vzpomíná Martin Knakal, jehož předností bylo dlouhé autové vhazování, silná zbraň při standardních situacích.

„Dá se říci, že to byla moje specialita, dokonce jsem si v lize tímto způsobem připsal několik asistencí na gól. Nohama nic moc, ale rukama mně to šlo,“ usmívá se bývalý obránce Viktorie, který během podzimu 2006 nasbíral v nejvyšší soutěži čtyři žluté a dvě červené karty. „Jó, to byla solidní bilance,“ povzdechne si. „Platil jsem daň za nezkušenost. V soubojích jsem býval pozdě a pak už nezbývalo než soupeře zastavit faulem. Řídil jsem se heslem: Kdo leží, neběží. Nebyly to hrubé zákroky s úmyslem zranit, soupeře jsem posílal na trávník šetrně,“ hájí se Martin.

Odchovanec Viktorie postupně nabíral v první lize zkušenosti a i díky nim se prosadil do reprezentace do 21 let, kde nastoupil v osmi zápasech a vstřelil gól proti Finsku. „Bylo to v kvalifikaci na mistrovství Evropy. Hrálo se ve městě Vantaa a já v utkání, které jsme vyhráli 3:1, otevíral skóre zápasu,“ vybavuje si Knakal. „Měli jsme výborné mužstvo, mými spoluhráči byli David Limberský, Milan Petržela, Tomáš Sivok, Václav Svěrkoš nebo Michal Kadlec,“ říká.

NENAPLNĚNÁ OČEKÁVÁNÍ V ŘECKU

Starty v juniorské reprezentaci mu pomohly k zahraničnímu angažmá, na začátku roku 2007 podepsal pětiletou smlouvu s klubem Škoda Xanthi. Do Řecka odcházel plný očekávání, ta se ovšem nenaplnila. „Přišel jsem bohužel ve chvíli, kdy klub opustil trenér, který si mně do mužstva vybral. Den poté, co jsem podepsal v Xanthi kontrakt, kývl trenér na nabídku Olympiakosu Pireus. Nový kouč měl své 'koně' a ty stavěl. Nějaký čas jsem to vydržel, ale potom jsem šel za ním, proč mi nedá alespoň šanci. Vůbec se se mnou nebavil,“ vypráví. „Trenér se mnou nepočítal a já v Řecku po půl roce skončil,“ vypráví obránce, který po návratu oblékal dresy Olomouce, Bohemians Praha 1905 a Příbrami. Celkem v první lize nastoupil do 59 utkání.

Ve druhé lize pak hájil barvy Mostu. „Bylo to moje nejlepší angažmá, výborná parta, skvělý uruguayský trenér Jorge Aňon. Takové tréninky jsem nikdy předtím nezažil. Dělali jsme cviky na rychlé nohy, všechno do výbušnosti. Aňon byl temperamentní, sálala z něj energie, k hráčům byl přátelský. Moc rád na něj vzpomínám,“ říká Martin Knakal, který si druhou ligu zahrál krátce i v Sokolově, třetí ligu v Domažlicích, divizi hrál za Doubravku a v Tachově, se kterým vybojoval pod svým oblíbeným trenérem Zdeňkem Michálkem postup do třetí ligy.

ZATÍM ZRUČ, PAK ŽELEZNÁ RUDA

V současné době pomáhá občas v krajském přeboru týmu Zruče, kde žije s manželkou Markétou a dcerami Laurou a Lindou. Hodně času rodina tráví na Šumavě. „Koupili jsme apartmán na Špičáku a jezdíme sem, jak je to jen možné, letos jsme tu strávili celé léto. Mým největším koníčkem je teď horská turistika,“ usmívá se Martin, který v dubnu oslaví 38. narozeniny. Pracuje jako šéf divize ve firmě, která se zabývá zpracováním a recyklací stavebního odpadu.

V krajském přeboru nastoupil na podzim už jen do čtyř zápasů a vstřelil jeden gól. „Rodina má jednoznačně přednost, snažím se jí vynahradit dobu, kdy jsem si ji kvůli fotbalu příliš neužil. Když je to možné, rád Zruči vypomůžu. Trénuje tady bývalý viktorián Ferenc Róth. On i další viktorián Ondra Král bydlí stejně jako já ve Zruči a blízko to máme k sobě i na Šumavě. Ondra i Ferenc budou hrát od jara třetí třídu za Železnou Rudu a lákají i mě. Možná tam jednou ukončím kariéru, ale pokud bude zájem, chci zatím ještě pomáhat Zruči,“ slibuje Martin Knakal.

