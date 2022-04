Nejdříve získal v roce 2008 mistrovský titul s dorostem. O šest let později přivedl jako hlavní kouč k titulu českých šampionů A tým Viktorie, se kterým vybojoval i postup do základní skupiny Evropské ligy. Sezona 2015/2016 pro něj byla jako z říše snů kromě zisku mistrovského titulu se stal vítězem prestižní ankety Trenér roku, navíc dosáhl s týmem rekordní šňůry šestnácti výher v řadě.

Z KARVINÉ NA ŠUMAVU

Úspěchy nepřicházejí samy, je za nimi trpělivá a tvrdá práce. „Nic jsem nedostal zadarmo a ke všemu jsem se musel po krůčcích poctivě dopracovat,“ říká muž oddaný fotbalu.

Narodil se v Karviné, kde jeho otec pracoval jako horník. „Táta měl pracovní úraz, a když mi bylo osm, rodina se usadila v Dražovicích na Šumavě. Do školy jsem začal chodit v Žihobcích, kde jsem měl štěstí na třídního učitele a tělocvikáře pana Webera, který mi dal skvělé atletické základy,“ vypráví Karel Krejčí.

Obratného a rychlého kluka z vesnice lákali sušičtí atleti, jenže on dal přednost fotbalu. Hrál i za okresní výběr žáků, kde si ho všiml legendární mládežnický kouč Josef Žaloudek. Další kroky talentovaného mladíka vedly do Plzně. „V osmé třídě jsem jezdil na páteční tréninky žáků Škodovky, přespával jsem v rodině spoluhráče Ivana Honzíka. V sobotu jsem odehrál zápas a jel autobusem domů,“ líčí začátky Krejčí.

V Plzni začal chodit na gymnázium. „Základní školu jsem vyšel s jednou dvojkou, ale studium na gymnáziu mě jako vykuleného kluka z venkova zaskočilo. Rozhodl jsem se studium ukončit a vyučil jsem se ve Škodovce zámečníkem. Měl jsem mnohem víc času na fotbal a dotáhl to až do ligy, ale ten gympl mě mrzí. Měl jsem více zabojovat,“ vyčítá si i po letech.

V dorostenecké lize patřil k nejlepším záložníkům, hrával za reprezentaci. Fotbalovou vojnu strávil v Jindřichově Hradci a v Písku. Po návratu do Plzně začal sbírat pod trenérem Jiřím Lopatou zkušenosti ve druhé lize. Více šancí dostával pod trenérem Zdeňkem Michálkem, který mu našel místo ve stoperské dvojici. První ligu si však v Plzni nezahrál, s klubem se na další spolupráci nedomluvil.

Měl nabídky ze Zlína, Drnovic a Žižkova, rozhodl se pro Zlín. „Měli jsme malého syna, ve Zlíně jsme dostali byt, navíc manželka měla rodinu v nedalekých Luhačovicích. Ve Zlíně byla velká euforie, velké návštěvy, pod trenérem Petrem Uličným jsme hráli útočný fotbal, který se líbil,“ vzpomíná.

„Po odchodu Uličného do Brna se už týmu tolik nedařilo a já po dvou sezonách odešel do druholigové Příbrami, která měla postupové ambice. Příbram pak fúzovala s pražskou Duklou, rok jsme hráli na Julisce, následoval návrat do Příbrami,“ vypočítává Krejčí, který profesionální kariéru zakončil v druholigových Českých Budějovicích, kde později jako trenér vedl ligový dorost a béčko. Pak se vrátil do Příbrami, kde s rodinou žije. „Bydlíme v domku, blízko máme les, jsme tu spokojeni,“ pochvaluje si. S manželkou Dagmar vychovali syna Karla a dceru Dominiku.

NÁVRAT DO PLZNĚ

V Příbrami se stal šéftrenérem mládeže, s dorostem vybojoval nejvyšší soutěž. Také vedl juniorku a u prvoligového áčka asistoval trenérům Kopačovi, Tobiášovi a Kotrbovi.

Když se ozvala Viktoria Plzeň, Krejčí dlouho neváhal a v roli šéftrenéra mládeže se velkou oklikou vrátil do klubu, ve kterém svoji kariéru začínal jako hráč. „Nabídku mi dal tehdejší majitel Viktorky pan Kříž, já po sedmi letech v Příbrami uvítal změnu a bral to jako další výzvu,“ říká trenér, který se v Plzni uvedl zmíněným dorosteneckým titulem v sezoně 2007/2008.

V závěru sezony si vyzkoušel i roli hlavního kouče prvoligového áčka, kde nahradil odvolaného trenéra Stanislava Levého. Poté vedl juniorku a u áčka působil jako druhý asistent kouče Jaroslava Šilhavého. Ten byl na podzim odvolán a do Plzně přišel Pavel Vrba. Muž, který Krejčího zásadním způsobem ovlivnil.

Úspěchy, kterých Viktoria dosáhla v následujících letech, se zapsaly zlatým písmem nejen do historie klubu, ale i českého fotbalu. Karel Krejčí u toho byl jako asistent Pavla Vrby a sezonu jako hlavní kouč. „Jsem Pavlovi vděčný, že si mě u áčka nechal. Byly to krásné roky, mistrovské tituly, Ligy mistrů, Evropská liga. Na to se nezapomíná,“ říká Krejčí, který poté s Pavlem Vrbou působil u národního mužstva.

„Nikdy by mě nenapadlo, že budu pracovat s hvězdami, jakými byli Tomáš Rosický nebo Petr Čech,“ cení si trenér, který jako hlavní kouč vedl reprezentační dvacítku a s jednadvacítkou se probojoval na Euro. Do vyřazovacích bojů Češi ze skupiny smrti s Italy a Španěly nepostoupili a trenér Krejčí byl v červnu 2021 odvolán. „To je život, tak to ve fotbale chodí, jako trenér s tím musíte počítat. Nemám v sobě pocit hořkosti, naopak jsem rád, že jsem mohl u reprezentace nasbírat zkušenosti, které mohu v budoucnu využít. K národnímu mužstvu jsem se dostal díky úspěchům v Plzni a vážím si toho. Třeba se ještě v budoucnu do Plzně vrátím,“ dodává Karel Krejčí.

Třiapadesátiletý trenér se v lednu 2022 stal šéfem Sportovního centra mládeže ve druholigovém klubu FC MAS Táborsko. „Není to otázkou peněz ani délky smlouvy. Chybí mi každodenní fotbalová náplň; tenhle sport je pro mě v dobrém smyslu závislostí. Táborsko velmi dobře znám a oceňuji jeho dlouhodobou poctivou práci, navíc se velmi dobře znám s lidmi v klubu. V aktuální roli mohu využít zkušenosti z předchozích angažmá. Jedná se o kombinaci manažerské i trenérské a metodické činnosti. Nepřicházím předělávat systém výchovy Táborska, mou pozicí bude dodání dalšího názoru a možností dílčích vylepšení na krátkodobé i dlouhodobé bázi,“ prohlásil po dohodě s klubem ostřílený trenér Karel Krejčí.

