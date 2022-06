Zkušený kouč dal mladému útočníkovi poprvé šanci v lize ve druhém kole proti Hradci Králové na hřišti soupeře, v pátém kole v Drnovicích nastoupil už od začátku zápasu. „Bylo to po pohárovém utkání v Přešticích, vyhráli jsme 3:1 a já dal bývalému klubu dva góly,“ vybavuje si Pavel, který se dočkal i prvního gólu v elitní soutěži. „Bylo to doma proti Opavě. Tomáš Došek vypálil a já tečoval míč do sítě. Utkání skončilo 1:1,“ vzpomíná na premiérovou trefu.

Viktorii se příliš nedařilo, hrála o záchranu. Sezona dopadla špatně, Plzeň po šesti letech sestoupila a Viktorii opustil s devíti starty i Pavel Dobrý. Další kroky vedly do Německa, do FSV Hoyerswerda, klubu čtvrté nejvyšší soutěže.

„Nějaký čas trvalo, než jsem si zvykl na jiný fotbal, bojovný, plný soubojů. Já byl spíše měkčí hráč, a tak jsem se musel přizpůsobit, abych uspěl,“ říká Pavel, který se změnil v bojovníka. Střílet góly nezapomněl a v Německu si budoval jméno. Po dvou letech si ho bývalý kouč Hoyerswerdy Eberhard Vogel vytáhl do FC Magdeburg, tradičního a velkého klubu bývalé NDR. „Byla to třetí liga, dostal jsem profesionální smlouvu. Magdeburg měl hodně fanoušků, na zápasy chodilo 15 tisíc diváků,“ potvrzuje Dobrý, který se hned prosadil do sestavy. Během sezony nastoupil do 34 utkání a nastřílel 14 branek. Klub se však dostal do finančních problémů a Pavel se stěhoval. Další dvě sezony oblékal dres třetiligového SC Paderborn 07.

Další jeho štací bylo Holstein Kiel, opět třetí liga, kde během tří sezon odehrál 101 utkání a nasázel 32 branek. „K angažmá v Kielu mně pomohl dřívější hráč Ostravy Petr Mašlej, který v Kielu hrával. Měl jsem v týmu velmi dobou pozici, byly to krásné tři roky,“ vzpomíná bývalý viktorián, který byl v Německu spoluhráčem pozdějších úspěšných trenérů. „V Paderbornu jsem hrával s Rogerem Schmidtem, který potom jako kouč vedl bundesligový Leverkusen, se Salcburkem vyhrál titul a nyní trénuje PSV Eindhoven. V Kielu byl mým spoluhráčem André Breitenreiter, nyní trenér FC Curych,“ říká.

Pavel Dobrý se z Kielu přesunul blíže k domovu do Drážďan, kde strávil ve třetí lize další tři roky. „Měl jsem výborný vstup do klubu, v sedmi zápasech jsem dal šest gólů. Návštěvy byly veliké, když se postavil nový stadion, přišlo na přátelský zápas proti Schalke 32 tisíc diváků, stejně jako na derby s Aue,“ vypráví Dobrý, který za Dynamo odehrál za tři sezony 93 utkání a nastřílel v nich 23 gólů. V kabině se potkával s bývalými reprezentanty Ivo Ulichem, Markem Penksou či Tomášem Votavou. „I třetí liga je v Německu velice sledovaná, zájem médií je značný, hráči jsou pod velkým tlakem fanoušků. Když se nám nedařilo, fandové nám vykopali na tréninkovém hřišti hroby ve tvaru křížů,“ dává k dobru pikantní příhodu.

Když mu bylo čtyřiatřicet, pomýšlel na návrat do Čech. „Zájem o mne projevila druholigová Viktoria Žižkov, kterou vedl trenér Půlpit, asistenta mu tehdy dělal Jindřich Trpišovský. Už jsem s Viktorkou trénoval, ale nakonec přišla nabídka od Chemnitzer FC a já ještě dva roky zůstal v Německu,“ říká Dobrý, který si po postupu zahrál s Chemnitzem rok třetí ligu.

NÁVRAT DO PŘEŠTIC JAKO TRENÉR

Po návratu do Přeštic se věnuje roli trenéra. Začínal u žáků, nyní trénuje přeštické béčko, s kterým vede I. B třídu. „Udělal jsem si A licenci, trénování mě baví,“ svěřuje se Pavel, který ještě hraje nižší soutěž v Bavorsku, ještě vloni na podzim pomáhal Patersdorfu. „Už jsem skončil, hrát budu už jen za starou gardu Přeštic a Viktorky,“ slibuje Pavel Dobrý, který v Přešticích žije a s přítelkyní Pavlínou vychovávají pětiletou dceru Julii.

Během kariéry v Německu se zabezpečil, našel si však práci. „Pracuji v Plzni v jedné firmě jako samostatný skladník. V práci mi vycházejí vstříc, mohu se věnovat trénování. Chtěl bych to zkusit i ve vyšší soutěži, než je I. B třída,“ plánuje šestačtyřicetiletý Pavel Dobrý.

