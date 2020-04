„Za celý klub panu Výrutovi přeji zvláště v této nelehké době pevné zdraví, veselou mysl a hodně štěstí. Udělal toho pro staňkovský fotbal nedocenitelně mnoho, je to pravý fotbalový srdcař a doufám, že ještě dlouho mu aktivity v jeho zamilovaném sportu budou přinášet radost a uspokojení a budeme mít ještě dlouhá léta možnost vzájemně spolupracovat,“ popřál oslavenci místopředseda FK Staňkov Ondřej Bauer.

„Samozřejmě jsem si představoval, že osmdesátku s přáteli nějak více oslavím, ale v této době to bohužel nejde. Tak snad se to povede co nejdříve, až koronavirovou hrozbu zdárně přečkáme,“ neztrácí optimismus Jiří Výrut.