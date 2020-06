„Zápas se nám vůbec nepovedl. Nevstoupili jsme do něj dobře, zaspali jsme úvod. A pak naše trápení pokračovalo,“ smutnil zklamaný Kryštof Pavlík, jenž si prošel také mládežnickými kategoriemi ve Viktorii Plzeň. „Nemohli jsme se dostat do tempa, vše nám hrozně moc dlouho trvalo, dělali jsme zbytečně velké množství chyb,“ pokračoval.

Po předchozí výhře 4:0 nad klatovským týmem byl duel s Petřínem krutým vystřízlivěním. „Asi jsme si po povedeném zápase s Klatovy mysleli, že to všechno půjde samo a Petřín se porazí sám,“ střílel do vlastní řád Pavlík a plně souhlasil s vyjádřením trenéra Chodů Pavla Vaigla.

„Určitě. Byl to z naší strany ostudný výkon. Prohráli jsme s týmem z nižší soutěže, ve které se pohyboval ve spodní části tabulky. A ještě před domácím publikem,“ uvedl.

Rozdíl mezi předchozím zápasem proti Klatovům a páteční bitvou s Petřínem byl podle něj v přístupu. „Je to tak. Před týdnem jsme hráli zodpovědně, koncentrovaně. Byla na nás vidět chuť. Teď tomu tak nebylo,“ říká Pavlík, pro něhož bylo předchozí utkání s výběrem z Pošumaví zvlášť pikantní.

„To ano, bylo. Vždyť jsem tam působil. Vždycky je to speciální, když nastoupíte proti bývalým spoluhráčům, kamarádům. Ale už jsme s nimi hráli v zimě, tam to bylo trochu vyhecovanější,“ pousmál se nadějný fotbalista. „Teď se mi ale proti Klatovům podařilo dvakrát skórovat, takže si to kluci budou vyžírat trochu déle,“ culil se.

Pandemie koronaviru sice amatérským fotbalistům vzala druhou polovinu sezony, podle Pavlíka je však Memoriál Matěje Strejčka srovnatelnou alternativou. „Není to liga, ta se nahradit nedá, ale celkově beru tento turnaj jako skvělé zpestření přípravy na další ročník. Ve hře je kromě prestiže v kraji i nějaké finanční ohodnocení pro nejlepší tři týmy a hlavně nemalá podpora rodiny Matěje Strejčka,“ kvituje Kryštof Pavlík, který už vyhlíží další domácí zápas s Přešticemi.

„Bude to dost těžké utkání. Spoustu kluků tam znám, hráli se mnou v Plzni i v Domažlicích. Mají skvělý a mladý tým, který měl v divizi ambice postoupit o patro výš. Ale jestli chceme uspět, budeme muset podat daleko lepší výkon než proti Petřínu. Především musíme změnit náš přístup, bez toho to nepůjde. Navíc hrajeme znovu na domácí půdě. Chceme se ukázat v mnohem lepším světle a výkonem se omluvit naším fanouškům, kteří nás vehementně podporují,“ má jasno domažlický mladík.