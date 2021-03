Včera po poledni Karel Krejčí vyrazil z Příbrami, kde je doma, vstříc další velké výzvě. Od středy povede mladé české fotbalisty do boje na mistrovství Evropy do 21 let.

Tým se scházel během včerejška na hotelu v Benicích, kde mívají lvíčata tradičně základnu. Všechny čekaly znovu hned po příjezdu testy na covid-19.

Dnes dopoledne si zatrénují v nedaleké Uhříněvsi.

„Chtěli jsme co nejvíc v téhle složité době omezit cestování,“ vysvětloval Karel Krejčí tuhle volbu.

Pak si jeho svěřenci znovu zabalí a po obědě vyrazí na letiště v Ruzyni, odkud naberou směr Slovinsko.

„Snad už do nominace nepromluví zranění nebo covid,“ měl kouč reprezentace do 21 let jedno výrazné přání.

V dějišti šampionátu už čeká jeho tým pouze předzápasový trénink. A ve středu od 18 hodin v Celje první zápas proti Itálii.

„Není to ideální, na přípravu je málo času. Někteří kluci hráli ještě v neděli večer ligu, do toho cestování. Ale buďme rádi, že se šampionát vůbec koná,“ nechtěl si Karel Krejčí stěžovat.

Ve skupině se pak čeští mladíci střetnou ještě s domácím Slovinskem (27. března v 18 hodin) a se Španělskem (30. března, 21.00).

Pro vaše svěřence to je bezesporu první vrchol kariéry. Vy už přece jen máte něco za sebou. Jak berete malé Euro?

Přirovnal bych ho k titulu, který jsem získal s Plzní jako hlavní kouč v roce 2016. Taky je to výsledek dlouhodobé práce. Moc se na šampionát těším. Už jsem zažil jako asistent atmostéfu velkého Eura, Ligy mistrů a Evropskou ligu i jako hlavní kouč. Tak teď už mi bude chybět jen mistrovství světa. (úsměv)

A co znamená účast na šampionátu pro český fotbal?

Víte, mně až při losu základních skupin pořádně došlo, mezi jakou smetánku jsme se dostali. Už samotný postup na malé Euro považuji za úspěch. Ale tím se nechceme uspokojit.

Jenže pomýšlet na postup ze skupiny, kde jsou i Španělsko a Itálii, které patří historicky k nejúspěšnějším státům na mládežnických šampionátech, by bylo hodně troufalé, ne?

A navíc, co jsem tak koukal na soupisky, přijedou v plné palbě. Je vidět, že pro tyto země má malé Euro velkou váhu. Pro všechny kluky je to brána do velkého fotbalu, a tak to vnímají i ve Španělsku a Itálii. Ale pozor, nepodceňoval bych ani Slovince, protože hrají doma.

S čím tedy půjdete do soubojů s giganty?

Šance je vždycky, i když to nebude nic jednoduchého. Z kluků cítím velké odhodlání, touhu uspět. Itálie i Španělsko mají v týmu výrazné individuality, ale jiné prvky můžou hrát pro nás. Musíme tým naladit na bojovnou strunu, dát do toho srdíčko. Ale bez nadstavby v podobě kvality bychom samozřejmě neměli šanci. A pak je tady ještě jeden faktor, který dává naději.

Povídejte…

Vždycky, když jsme v kvalifikaci potřebovali bez podmínečně zabrat, tak se mančaft neskutečně semkl a ty ty zápasy vyhrál. Kluci jsou dobrá parta, drží při sobě. A navíc jsem většinu těch kluků trénoval už ve dvacítce, kde jsme v Elite lize dokázali potrápit i evropské giganty.

Co by tedy mělo být největší devizou českého týmu?

Výhodou je univerzálnost. Máme hráče, kteří jsou schopní hrát na více postech a v různých rozestaveních. To nás během kvalifikace několikrát zachránilo. Navíc jsme museli reagovat na zdravotní stav hráčů.

Kdo tedy v nominaci chybí kvůli zranění?

Bohužel svalové zranění vyřadilo Matouška, Souček musel s Duklou do karantény. Kvůli zdravotnímu stavu chybí i Heidenreich a Martinec, tak si pomůžeme Krejčím, který je schopný tento post odehrát.

A pak nejedou ani Zima s Hložkem…

Zima nám bude určitě chybět, považujeme to za citelné oslabení, protože hlavně v druhé polovině kvalifikace se stal naším stěžejním defenzivním hráčem. Prokazoval to i ve Slavii, ale už patří do áčka. A Hložek, tam bylo rozhodnutí i na něm. Nakonec nejede i s ohledem na to, že není stále v top formě, do které se bude snažit dostat přípravou v klubu.

Zato jste povolal tři úplné nováčky. Proč zrovna je?

Kovář jede v pozici třetího brankáře, jsme s ním dlouhodobě v kontaktu. Bereme ho i s ohledem na to, že by měl v dalším cyklu převzít roli jedničky. Co se sparťanského stopera Vitíka týče, tak ho sledujeme delší dobu, prosadit se v osmnácti letech do sestavy ve Spartě není nic jednoduchého. Měl jsem celkem rychle jasno, že jej nominujeme. Třetím je Fukala, pro kterého jsem se rozhodl na základě jeho zajímavých výkonů v Liberci.

Šampionát začínáte už ve středu proti Itálii, už vstup do turnaje asi hodně napoví. Souhlasíte?

Ten zápas považuji za klíčový. Udělali jsme klukům nějakou písemnou přípravu na soupeře, abychom jim trochu pomohli. Předtím budeme mít jen dva společné tréninky, jeden v Praze a předzápasový pak ve slovinském Celje.

U zdejšího klubu působí český kouč Jiří Jarošík. Získávali jste i od něho nějaké informace?

V kontaktu s ním byl Tomáš Zápotočný. Jsme domluvení, že si nějaké informace vyměníme až přijedeme do Celje, ale nic konkrétního jsme zatím neřešili.

Jak vnímáte to, že se bude hrát bez diváků?

Jasně, že je to škoda. Zvlášť pro nás, protože do Slovinska je to blízko. Troufnu si říct, že každý z hráčů by tam měl někoho z rodiny. Navíc máme skvělý fanklub, který by nás taky určitě podpořil. Mělo by to odezvu. Ale buďme rádi, že se Euro vůbec hraje.

Už jste přemýšlel, co bude po šampionátu?

Ne, teď se plně soustředím na to, abychom dopadli co nejlépe. O případné další spolupráci se s vedením bavíme, ale budeme to řešit až po turnaji.

Hvězdy soupeřů:

Itálie

Gianluca Scamacca

Se šesti góly nejlepší střelec svého týmu v kvalifikaci válí v Serii A za FC Janov, jako kdysi Čech Tomáš Skuhravý. Scamacca vyrostl v mládežnické akademii AS Řím, pak byl na zkušené v Eindhovenu, je kmenovým hráčem Sassuola.

Slovinsko

Nick Prelec

Také největší hvězda domácího výběru působí v Itálii. Za Sampdorii Janov nastupuje rodák z Mariboru v juniorce. I tak je ústřední postavou ofenzivy slovinského týmu.

Španělsko

Bryan Gil

Vlasatý křídelník sice patří Seville, ale momentálně hostuje v 18. týmu španělské ligy Eibaru, kde mj. hraje i jeho parťák z reprezentační zálohy Alejandro Pozo. Víc o sobě ale dává vědět Gil, po němž touží slavná Barcelona, a právě malé Euro mu může cestu na Camp Nou urychlit. V LaLize dal tři góly.