Loni dovedl českou reprezentaci do 21 let na mistrovství Evropy ve Slovinsku. Po něm ve svazových službách skončil, ale českou ligu sleduje bedlivě dál, i když teď bude působit ve službách druholigového Táborska.

„Trenéřina je dál moje priorita,“ říká 53letý fotbalový trenér Karel Krejčí v rozhovoru pro Deník.

Blíží se start ligového jara. Jaký je váš tip na mistra?

V mých očích je pořád největší favorit Slavie. Má nejlepší kádr, všechny posty zdvojené. Trenér Trpišovský navíc šikovně rotuje sestavou. Ale Sparta i Plzeň jí boj o titul určitě znepříjemní.

Takže se Slavia vypořádá i s odchodem Stancia?

Ano. Už na podzim hráli bez něho. Můžou tam hrát Lingr nebo Schranz. Navíc jim naskakují jiní hráči po zranění, třeba Kúdela nebo Provod, kteří chyběli.

Co Sparta pod trenérem Pavlem Vrbou, kterého dobře znáte?

Řadu jejích hráčů znám z mládežnických reprezentací, velmi dobře se s nimi pracuje. Ale možná ještě potřebují čas. Myslím, že na Spartě si uvědomují, že v nich mají obrovský potenciál. Proto nedělali v zimě velké změny. Koupili jen Čvančaru, protože věří, že čas jejich mladíků přijde. Jen musí být trpěliví, protože se tam může do budoucna zrodit zajímavý tým.

Pozorujete na hře týmu z Letné Vrbův rukopis?

Jasně. Je vidět, že vyznává ofenzivní fotbal. On radši vyhraje 4:2 než 1:0. Sparta střílí hodně gólů, na podzim Spartu srážela spíš defenziva. Ale to bylo i tím, že jim kvůli zranění vypadávali klíčoví hráči jako Čelůstka a Hancko.

Na čele se drží i Viktoria Plzeň, není to překvapení?

Plzeň byla před sezonou podceňovaná, řešil se tam víc nový majitel. Ale pořád si myslím, že má hodně kvalitní a zkušený tým. I když to neventilují moc nahlas, určitě mají ty nejvyšší cíle.

Dokáží na jaře navázat na podzimní výkony?

To je otázka. Ale trenéru Bílkovi se podařilo mančaft stmelit, našel kostru týmu. Přestože Plzeň nebyla chválená za herní projev, vyhrávala na jeden dva góly i zápasy, kdy se jí ne zrovna dařilo. A to je cennější, než když soupeře válcujete. Když chytí začátek jara, budou se dál pohybovat na nejvyšších příčkách tabulky.

Už jste zmínil spekulace kolem nového investora, či dokonce majitele Viktorie Plzeň. Může to hráče ovlivnit, nebo ti jsou ve svém světě a soustředí se na fotbal?

To je individuální, každý na to reaguje jinak. Myslím, že hlady nikdo z týmu netrpí. Ti kluci jsou spíš hladoví po úspěchu, Plzeň dlouho nevyhrála žádnou trofej ani jinak neoslnila. Hráči se tedy spíš chtějí ukázat, aby o ně byl zájem, a nezaobírají se tím kolem. Myslím, že tam jsou kluci, kteří to mají v hlavě dobře nastavené.

Není pro Plzeň důležitější, než boj o titul, dostat se do evropských pohárů?

Já si to prožil, získat titul je nádherné, rád na to vzpomínám. Ale pro klub je důležité dostat se do Evropy. A nejen pro klub, ale i pro celý český fotbal. Teď jsem pár let působil na reprezentační úrovni a poznal jsem, jak je ta konfrontace s Evropou nesmírně těžká a stále složitější. V Čechách můžete hrát o titul, ale pak nepřelezete přes pohárová předkola. A bez té mezinárodní konfrontace není šance posunout se v kariéře.

Zatím jsme se bavili o špičce české ligy, ale jak vidíte situaci na opačném konci tabulky? Kde je největší adept na sestup?

Pohled na tabulku hodně napoví, Karviná získala za 19 kol jen pět bodů. Jejich situace je hodně kritická, když si spočítáte, kolik zápasů by museli na jaře vyhrát. Bob Pánik (trenér) to tam bude mít se záchranou hodně těžké. Trošku asi doplácí na časté změny v kádru, mají tam taky hodně cizinců. No a pak jsou dole Teplice, které hrají už takové dva tři roky do posledních kol o záchranu. Přímo jde jen jeden a tam si to o černého Petra rozdají nejspíš Karviná a Teplice, další mají šanci v baráži.

Z jakého pohledu vy teď vlastně sledujete ligu?

Pořád chci mít přehled, nějaké ligové zápasy jsem navštívil osobně, na jiné koukám v televizi. Sleduju hlavně kluky, kteří mi prošli rukama. Chci vidět jejich progres. Trenéřina je moje priorita. Chci být připravený, kdyby přišla nějaká nabídka.

V zimě jste prý dvě měl, můžete být konkrétnější?

Jedna byla z arabského světa, druhá z Evropy. Obě byly od klubových celků, vypadalo to hodně nadějně. Ale dá se říct, že obě padly kvůli současné covidové situaci ve světě.

I proto jste se nakonec dohodl s Táborskem, kde jste šéftrenérem mládeže? Už vám fotbal tolik chyběl?

Je to kamarádská výpomoc, s Ondrou Dvořákem z Táborska se známe už dlouho. Smlouvu mám na půl roku, pak uvidíme, co bude. Chci trénovat, v tom jsem byl k vedení Táborska upřímný. Velmi si cením férového přístupu z jejich strany.