Po půl roce se představí česká reprezentace fotbalistek domácímu publiku, navíc se chystá po zranění návrat brankářky Barbory Votíkové z pařížského PSG. To by měla být největší lákadla při čtvrtečním přípravném zápase, v němž se reprezentace fotbalistek představí v Chomutově od 20.15 hodin proti Maroku.

Na severu Čech už se národní tým připravuje od pondělí. „Během srazu sehrajeme dva zápasy s kvalitními soupeři,“ připomněl reprezentační trenér Karel Rada, že v úterý 11. dubna pak ještě hrají české fotbalistky v Rakousku.

Chybět mu však budou některé z opor – Kateřina Svitková, Lucie Martínková, kapitánka Petra Bertholdová, a především pak Fotbalistka roku 2022 Andrea Stašková. „Zase máme možnost vyzkoušet si mladší hráčky ze širšího kádru,“ hlásil reprezentační kouč, který pochází z Tachovska, v chomutovském hotelu Arena, odkud to mají fotbalistky jen pár kroků na stadion. „Máme tady vše potřebné a pěkně pohromadě,“ pochvaloval si Karel Rada, člen stříbrného týmu z mužského Eura 1996.

Prvním soupeřem bude ve čtvrtek poněkud neznámé Maroko…

Sice nemají momentálně takovou sílu jako Rakušanky, ale dostaly se na mistrovství světa. Mají zajímavě složený tým, většina hráček působí v prestižních evropských ligách. Rozhodně nás nečeká nic lehkého.

V únoru jste se na Cup of Nations střetli vedle domácích Australanek (0:4) také s Jamajkou (3:2), i to jsou poměrně exotičtí soupeři. Co vám taková konfrontace dává?Tyhle týmy potkáváme jednou za čas, není běžné s nimi hrát, byť jen přáteláky. Jamajka ani Maroko sice nemají až tolik propracovanou taktiku, ale individuálně a technicky jsou na tom jejich hráčky dobře. Také pohybově jsou na tom jinak než Evropanky, bývá to zajímavá konfrontace s jiným stylem hry.

Vy ale zdaleka nemáte v Chomutově k dispozici kompletní kádr. Jak velká je to komplikace?

Ty absence jsou nepříjemné. Ale snažím se to brát pozitivně. Vždycky je dobré si vyzkoušet mladší hráčky ze širšího kádru, teď dostanou šanci. Ale zkušenost, zejména v případě Petry Bertholdové a Lucky Martínkové, nám bude chybět.

Co bude vůbec největší výzvou českých fotbalistek v roce 2023?

Od letošního roku se po vzoru mužů také u žen zavádí Liga národů, která se začne hrát na podzim. My teď netrpělivě čekáme na květnové rozdělení do divizí (A, B, C) podle výkonnosti a následný los skupin.

Kam očekáváte, že vás zařadí?

Předpokládám, že budeme ve druhé (prostřední) výkonnostní divizi, takže bude možné posunout se výš, ale také spadnout. Nejdřív nás na podzim čekají boje ve skupinách, na jaře příštího roku se pak bude hrát o přímé postupy a sestupy. Zatím nedosahujeme kvalit té absolutní špičky v Evropě.

A to ani přesto, že české fotbalistky jezdí na srazy z prestižních evropských adres – AC Milán, Atlético Madrid, Chelsea Londýn, FC Sevilla?Já si myslím, že by holek mohlo hrát v cizině ještě víc, sbíraly by zkušenosti. A pak je také podstatné, aby v předních klubech nejen byly, ale hrály tam i důležitou roli. Ono je dobré už jenom to, že můžete s nejlepšími trénovat, ale zápasovou praxi nic nenahradí. To je úplně něco jiného.

Přesto se zdá, že se ženský fotbal dere i v Česku nahoru. Je o něj větší zájem, souhlasíte?

Určitě. Příkladem je i reprezentace, propagace je daleko větší než bývala. Většinu našich zápasů přenáší televize, jsme víc vidět. Mám ohlasy, že lidi ženský fotbal daleko víc sledují, i když to samozřejmě není v takové míře jako ten mužský.

Máte také přehled, jestli to pomáhá k většímu zájmu mladých dívek o fotbal?

Přichází víc holek, i když bychom chtěli, aby jich bylo ještě víc. Ale zájem o dívčí fotbal je. Na vesnicích se holky zapojují čím dál tím více, dneska už jsou běžnou součástí chlapeckých družstev a pomáhají je tím udržet. Budoucnost ženského fotbalu vidím světle, ale čeká nás hodně práce, chce to vydržet. Také příklady hráček působících v zahraničních klubech táhnou.

Co je naopak potřeba zlepšit?

Potřebovali bychom ještě víc zkvalitnit českou ligu, ona sice jde poslední dobou nahoru, týmy se srovnávají. Ale z dlouhodobého hlediska dominují dva kluby, Sparta a Slavia, z nichž se pak tvoří reprezentace. V lize jim chybí více těžkých zápasů, většina jich je jednoznačných. I když letos hrály oba týmy Ligy mistrů a Slavia dokonce postoupila do skupiny, čímž také posbíraly hráčky cenné zkušenosti.

Mimochodem, co jste říkal na nedávné derby pražských S, které vzbudilo velký zájem, a to nejen perfektní diváckou kulisou?Byla to paráda. Myslím, že Sparta udělala pro propagaci hodně. Je to jenom dobře, přesně tohle ženský fotbal v Česku potřebuje, aby se zájem ještě zvedl.

Cítíte, že by popularitě prospěl postup národního týmu na vrcholnou akci? Co k tomu chybí?

Většinou máme ve skupině jednoho jasného favorita, v poslední kvalifikaci o mistrovství světa to byly Nizozemky, které pravidelně postupují na šampionáty. Hned po losu tak bylo víceméně jasné, že se o druhém místě a účasti v baráži bude rozhodovat mezi námi a Islandem (porážky 0:4 venku a 0:1 doma – pozn. aut.). To se bohužel nepovedlo, soupeřky nás předčily. Předtím v boji o Euro jsme dokonce prošli až do baráže, kde jsme se Švýcarskem dvakrát remizovali, ale na penalty se přiklonilo štěstí k nim. Dvakrát jsme trefili tyč…

Věříte, že do třetice by to mohlo vyjít?

Uvidíme, co přinese letošní rok. V Lize národů si zároveň budeme vytvářet pozici pro nasazení v kvalifikaci o příští mistrovství Evropy. Jeho los bude příští rok na jaře.

Fotbal byl také zařazen mezi ženské kolektivní sporty, které podporuje Národní sportovní agentura se snahou o účast na olympiádě…

Do Paříže 2024 už to nevyjde. Pro nás teď bude klíčové, abychom se dostali na mistrovství Evropy. Teprve to může být odrazový můstek na olympiádu. Musíme jít krůček po krůčku.

Stíháte sledovat i mužskou ligu, kde se na čele drží také pražské kluby Sparta a Slavia?Letos je to pro diváka hodně zajímavé. I já mám rád, když liga není jednoznačná. Letos se do boje o špici zapojily hned tři týmy, neodepisoval bych ani Plzeň.

Máte nějakého favorita?

Řekl bych, že je to hodně otevřené. Zbývá ještě deset kol, teprve teď se bude rozhodovat. Pro Spartu hraje stoupající forma, Slavie zase disponuje hodně širokým kádrem a má zkušenosti z boje o titul. Plzeň je momentálně trošku z formy, ale může se jim povést konec.

Abychom zase končili ženským fotbalem. Jaká další společná akce národního týmu bude po tomhle srazu?

V červenci máme ještě jedno reprezentační okno, domluvený je zatím zápas se Slovenskem a druhého soupeře ještě hledáme. I když je to trochu nešťastný termín, protože už to bude zasahovat do začátku přípravy v klubech. Dřív to bývalo na konci června, hned po skončení ligových soutěží. Ale teď je to kvůli následnému mistrovství světa v Austrálii a na Novém Zélandu až začátkem července.