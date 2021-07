/ROZHOVOR/Jen konžský záložník Joel Kayamba odehrál v pondělním přípravném zápase s ruskou Ufou (2:0) větší porci minut než Jan Kopic, který se vrací po zranění kolena do optimální formy. „Myslím, že můžeme být spokojeni,“ hlásil Jan Kopic z rakouského Westendorfu, kde jsou viktoriáni na herním soustředění.

Takhle pálí Jan Kopic. | Foto: fcv

Vy sám jste ve druhé půli zvyšoval na 2:0, takže jste spokojený i z osobního pohledu?

Je to vzpruha. Od zranění kolena loni na podzim jsem se netrefil, konečně to tam spadlo. Doufám, že to tak bude pokračovat.