„Já už se ničemu nedivím. Je to takové postupné dávkování šíleností, které se tady děly,“ reagoval například Radek Vodrážka, trenér divizního SK Petřín. „Navíc si myslím, že spoustu věcí se teprve ještě dozvíme. Byla to všude taková chobotnice. Lidi, kteří v ní byli, byli zvyklí takhle žít a bylo to pro ně úplně normální. A v podstatě se teď diví, že se my ostatní divíme, že takhle by to nemělo být,“ pokračoval Vodrážka.

„Bohužel mě to po kauzách s desinfekcí a dalších, co nyní pomalu vyplouvají na povrch, vůbec nepřekvapuje. Je to ostuda českého fotbalu a pevně věřím, že se to s nástupem nového vedení FAČRu zlepší,“ souhlasil s ním Milan Mészáros, kapitán divizního SK Klatovy 1898.

Pelta utratil přes 90 tisíc za výlet na Ligu mistrů do Mnichova, na další dokonce téměř 120 tisíc. 100 tisíc za let z Prahy do Brna na „prý“ neodkladnou schůzku. Cest, o kterých fotbalový šéf rozhodoval sám, bylo celkem třicet čtyři, sama asociace jich platila čtyřiadvacet. Deset spadlo na účet marketingové společnosti STES, dceřinné firmy asociace.

„Pokud je to pravda, tak je to neskutečně nefér vůči celé členské základně. Netušil jsem to, ale od nás zezdola se využití členských příspěvků a účelné čerpání peněz FAČR nedá nijak kontrolovat,“ odpověděl na dotaz Deníku místopředseda tachovského OFS Václav Přibyl. „Jestli tedy pan předseda Pelta létal po světě za peníze svazu a zvlášť za členské příspěvky, tak to za sebe odsuzuju a je to, jak to říci slušně, dobytčárna na úkor zvláště fotbalu na nižších úrovních,“ dodal Přibyl.

V podobném duchu mluvil i jeho kolega z domažlického okresu Milan Polák, jenž je zároveň sekretářem Startu Tlumačov. „Pokud tomu tak skutečně bylo, tak je to samozřejmě velmi špatně,“ říkal navzdory tomu, že si je vědom toho, že předseda FAČR se musí účastnit vrcholných fotbalových akcí a asociaci i jistým způsobem reprezentovat. „Ale musí to mít jasná pravidla a stanovené podmínky. To však nemohou kontrolovat kluby, ale musí na to dohlížet řídící a kontrolní složky fotbalové asociace. A jak z posledního období víme, tak kontrola a dodržování pravidel na vedení FAČR není úplnou samozřejmostí,“ doplnil Milan Polák.

„Bylo by ale velmi krátkozraké, pokud by se chování a hospodaření bývalých ale i současných představitelů FAČR, stalo záminkou pro krácení dotací od státu na činnost fotbalových klubů na amatérské úrovni,“ připojil místopředseda OFS na Domažlicku svoji obavu.

Přesto se všichni oslovení shodli, že se jedná ze strany bývalého předsedy Miroslava Pelty o další velký funkcionářský přešlap. „Pan Pelta přestřelil, to je svévole největšího kalibru, žádná morálka. Na FAČRu se musely dít hrozné věci,“ reagoval Lukáš Mareška, kapitán a předseda výboru SK Slovan Plzeň 1910.

„Slyším to poprvé, ale nedivím se ničemu. Je to hrůzostrašná záležitost, protože v klubech nejsou věci pro děti, pro nikoho a pan Pelta se chová takovým způsobem. Na to už nejde říct vůbec nic,“ krčil rameny Radek Papež, trenér TJ Sokol Město Touškov. „Podle mě na FAČRu vládla atmosféra strachu, takže se lidi báli promluvit,“ doplnil.

Kdo ví, třeba se teď podaří někoho rozmluvit policejním vyšetřovatelům.

Celé vyjádření Milana Poláka, místopředsedy VV OFS Domažlice a sekretáře TJ Start Tlumačov:

„O tom, že by finanční prostředky z členských příspěvků členů FAČR byly využívány na soukromé letecké cesty bývalého předsedy Pelty, a to soukromými letadly, nevím a nemám o tom doposud žádné informace. Pokud tomu ale tak skutečně bylo a tyto letecké cesty pana Pelty soukromými letouny byly skutečně hrazeny ze zdrojů FAČR a částečně dokonce také z členských příspěvků, tak je to samozřejmě velmi špatně.

Je pochopitelné, že se předseda FAČR na své pozici musel a musí účastnit vrcholných fotbalových akcí a asociaci i jistým způsobem reprezentovat, ale určitě to musí mít jasná pravidla a stanovené podmínky. To však nemohou kontrolovat kluby, ale musí na to dohlížet řídící a kontrolní složky fotbalové asociace. A jak z posledního období víme, tak kontrola a dodržování pravidel na vedení FAČR není úplnou samozřejmostí.

Členské příspěvky byly podle původního záměru vybírány a následně přerozdělovány 20% mezi FAČR a 80% přímo mezi kluby soutěží OFS a KFS. Následně došlo ke změně a část prostředků je přerozdělována prostřednictvím podílu FAČR na poskytnutých státních dotacích klubům. Tedy už ne přímo klubům, jak bylo přislíbeno původně, ale až na základě žádosti o dotaci. Dalším současným příspěvkem od FAČR je úhrada odměn rozhodčím amatérských soutěží. Bylo by ale velmi krátkozraké, pokud by se chování a "hospodaření" bývalých ale i současných představitelů FAČR, stalo záminkou pro krácení dotací od státu na činnost fotbalových klubů na amatérské úrovni."

Autor: (mm, rba, dre, mš)