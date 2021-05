Před necelým týdnem totiž rozhodl fotbalový svaz o ukončení všech mistrovských utkání od ČFL až po čtvrté okresní třídy dospělých a stejně tak mládeže – tedy zařízl měření sil celého amatérského fotbalu.

„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, odůvodnil tento krok první muž českého fotbalu, předseda FAČR Martin Malík.

Pro nejvýše hrající okresní klub, třetiligovou domažlickou Jiskru, to znamená, že její A-mužstvo už nemůže bojovat o historický úspěch v podobě prvního místa v ČFL. Po osmi kolech soutěže měla odehráno pouze sedm, protože utkání s rezervou Slavie Praha muselo být díky reprezentačním povinnostem jejich hráčů odloženo. Chodové byli v okamžiku ukončení soutěží v tabulce ČFL druzí s 18 body tři bodíky za Spartou Praha B. Navíc by v dalším případném pokračování měli za soupeře většinou už snazší soupeře. Sedmý Benešov, suverénně poslední Sokolov, desáté Karlovy Vary, předposlední Příbram B, šestý Motorlet Praha, dvanáctou Hostouň a třináctou Povltavskou FA…

Stejně tak ´pláče´ béčko Jiskry dospělých, populární Benfika. Svěřenci hrajícího kouče Javorského podruhé za sebou přišli o první místo v nejvyšší krajské soutěži, přeboru Plzeňského kraje. Stejně jako v minulé sezoně ho opět suverénně vedli – tentokrát s plným bodovým ziskem 24 bodů o šest před Slávií Vejprnice.

Fotbalová Jiskra Domažlice A.Zdroj: Jiří Pojar

A co mládež? To samé!

Covid sundal z piedestalu úspěšných také dorost Jiskry U19 , který figuroval jen vinou horšího skóre na druhém místě divize za SK Petřín B. Ve výčtu úspěšných mužstev nemohou chybět ani mladší žáci Jiskry, druzí v krajském přeboru U13.

Před týdnem fotbalová asociace zveřejnila termínovou listinu pro nadcházející sezonu 2021/22. Utkání ČFL, divizí a mládežnických vyšších soutěží začnou už 31. července. Svaz tedy vyslyšel volání klubů po včasném začátku. Závěrečné podzimní kolo by se mělo odehrát poslední říjnový víkend, kdy by měla být ještě hřiště v dobrém stavu. Termínovka krajského přeboru by pak měla kopírovat ČFL, a tak dále.

Říká se ´do třetice všeho dobrého´. Bude toto po staletí známé rčení platné i v českém amatérském fotbale? Nebo se covid znovu přihlásí o slovo a opět rozmetá další úspěšný ročník chodských fotbalových premiantů?

Jiskra Domažlice je pevný a stabilní klub, má výborné hráče na všech frontách, ale donekonečna nemohou sezony jen skvěle rozehrávat. Musí být za svůj um a výsledky opět odměněni i normální dohranou sezonou!

A fanoušci určitě také!

Autor: Robert Babor a Jiří Pojar