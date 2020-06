Páteční demolice Chudenic od Švihova 8:0 už totiž v tabulce rozhodla o tom, že si to o titul šampiona regionu pod vrchem Bolfánek rozdají v posledním kole mezi sebou Slavoj Koloveč A a FC Švihov.

Páteční ostrostřelba mezi dvěma kluby ze sousedního klatovského okresu se odehrála na hřišti v Únějovicích. Překvapivě jednostranná záležitost rozhodla o tom, že švihovští fotbalisté své bodové konto navýšili už na 11 bodů, čímž na čele tabulky předstihli desetibodové áčko Kolovče. Soupeře z Chudenic tak před posledním kolem čtyřčlenné soutěže zmrazili na třetím místě s pěti body, a protože poslední Koloveč B má zatím pouze jediný bod, tak sobotní duel posledního kola Koloveč A – Švihov bude zároveň bitvou o celkový primát.

Otázkou je, kdy a zda vůbec se ještě před sobotním programem závěrečného šestého kola odehraje na páté kolo plánované derby kolovečského áčka s béčkem. V neděli ho po silném dešti nedovolil sehrát podmáčený terén hřiště v Kolovči a náhradní varianta v Únějovicích také nevyšla. „Po pátečním utkání Švihova s Chudenicemi a pravidelném nedělním dopoledním fotbálku staré gardy Chocomyšle a Únějovic to nebylo možné. Dost bychom ho dalším zápasem poničili,“ smířeně konstatuje vedoucí mužstva Slavoje Pavel Kruml. Ale ohledně náhradního termínu odloženého utkání také zatím sám ještě tápe. „V úvahu připadá středa nebo pátek. Ale v pracovních dnech je složité dát dohromady kádr. Pochybuji, že se podaří postavit dvě jedenáctky. Ještě uvidíme, jak to dopadne,“ dodává zkušený kouč a funkcionář, který ve své roli ´stavěče´ kolovečských sestav dobře ví, o čem mluví.

Ať už to tedy s prestižním derby dopadne jakkoliv, je jasné, že v sobotu by se mělo od 14.30 hodin hrát v Únějovicích v podstatě finálové střetnutí mezi A-týmem Slavoje Koloveč a FC Švihov a od 17.00 hodin se na stejném místě utkají Sokol Chudenice s B-týmem Kolovče. Mezi těmito týmy by se ještě, v případě bodového zisku kolovečského béčka v oddílovém mači proti áčku, mohlo jednat o boj o konečnou třetí příčku.

Aktuální pořadí: 1. Švihov 5 zápasů/11 bodů (skóre 19:7), 2. Koloveč A 4/10 (19:10), 3. Chudenice 5/5 (11:22), 4. Koloveč B 4/1 (6:16)