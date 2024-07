"Los nás spíš nepotěšil, protože s Vejprnicemi už máme domluvený přátelský zápas, takže to vypadá, že spolu budeme hrát dvě utkání za sebou. Nicméně tím, že nehrajeme ve stejné soutěži, tak to neřešíme. Nevím, jestli vejprničtí to řeší, ale teď už by bylo těžké sehnat náhradního soupeře pro přípravný zápas," řekl trenér Kolovče Martin Steinbrücker.

Podle něj existuje šance přejít do dalšího předkola. "Ale Vejprnice budou favoritem. Postoupily do divize, určitě hráčsky posílí. Uvidíme, jak na tom budeme my. Přesto se s nimi chceme utkat, hrajeme doma, a pokusit se o malý zázrak. Vejprnice jsem neviděl hrát asi rok a půl, takže úplně přesně nevím, jak ten mančaft momentálně vypadá. Určitě nevypadá špatně, když postoupily výš," uvedl Steinbrücker.