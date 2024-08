Trenér Slavoje Martin Steinbrücker atraktivního soupeře přivolal. Na začátku června po triumfu ve finále Poháru krajského fotbalového svazu (PKFS) totiž prohlásil: "Neříkám, že bych si přál, ale kdyby do Kolovče přijela Jiskra Domažlice, tak by to byl fotbalový svátek pro Koloveč. I když by to asi pro nás byla stopka," pravil Steinbrücker.

Nováček krajského přeboru bude proti aspirantovi na postup ze třetí do druhé ligy outsiderem.