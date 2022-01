Přes Vánoce dal pak svým svěřencům volno, ale od 4. ledna už zase naplno trénují. A teď o víkendu je čeká první herní prověrka v přípravě, v sobotu v pravé poledne vyzvou třetiligovou Jiskru Domažlice, která přijede i se svojí největší hvězdou Davidem Limberským. Ještě předtím bude hrát Petřín od 10 hodin také s Horní Břízou.

„Máme každý víkend v plánu vždy dvojzápas, abychom protočili co nejvíc hráčů. Tentokrát kluky rozdělím na dvě party podle tréninkové účasti,“ řekl směrem k první přípravě Radek Vodrážka, kouč Petřína.

Trénovat totiž chodí společně divizní áčko i béčko, které vévodí I. A třídě. V kádru je celkem 32 fotbalistů, tréninková morálka je dobrá. „Chodí tam 20 až 25 hráčů,“ popisuje Radek Vodrážka.

Domažlice lákají na jaro bývalého reprezentanta Vaňka

Změn chystá v zimní přestávce minimum, pouze ho mrzí odchod gólmana Hrabačky, který tvořil dvojici se Suchým. „Hrabačka se ocitl v Sokolově. Je téměř jisté, že se budeme muset obejít bez něho,“ řekl kouč Petřína, který musí shánět brankáře.

Jiné změny nechystá, jen zvažuje, že si z hostování v Horní Bříze stáhne odchovance Gavrylovského, který je po podzimu nejlepším střelcem krajského přeboru.

„Ale ten je do konce ledna na zkoušce v Králově Dvoře,“ popisoval Vodrážka s tím, že pokud se vrátí, zůstane pravděpodobně na Petříně.

„My nemáme důvod dělat velké změny. Víc do obou mančaftů sáhneme zase až v létě, kdy nám skončí spousta hráčů v dorostu,“ naznačil kouč větší hráčský pohyb.

Za Horní Břízu řádí střelec Gavrylovskyy, který pochází od Kyjeva

Petřín má navíc obě soutěže velmi dobře rozjeté, áčko je páté v divizi a béčko míří za postupem do krajského přeboru. „To je naše jasná priorita pro jaro,“ potvrdil Vodrážka a přiznal, že už na podzim kolikrát upřednostnil rezervní tým.

„Ale my máme tak 27 hráčů na podobné úrovni. Nejsou to žádné hvězdy, ale kvalita tam je. Jsou to mladí kluci, trénujeme denně, to se musí projevit,“ doplnil.

Program zápasů

Sobota: 10.00 SK Petřín Plzeň – Horní Bříza, 10.30 Přeštice – Březová, 11.00 Viktoria Plzeň U19 – Baník Sokolov, 13.00 Sušice – Tlumačov, 14.00 SK Petřín Plzeň – Jiskra Domažlice, Rokycany – Radnice, Bolevec – Senco Doubravka.