K lepším výsledkům by týmu měla výrazně pomoci nová akvizice do útoku, třiadvacetiletý britský forward David Olaoye.

Londýnský rodák s nigerijským původem naposledy hájil barvy norského klubu tamní čtvrté ligy Ardal FK. Přes svůj mladý věk má zkušenosti s fotbalem v různých zemích světa.

Po anglických mládežnických štacích v klubech Junior Hammers a Elite Pro Sports vystřídal další čtyři adresy nižších seniorských soutěží v Albionu – Barking, Newham, Tottenham Phoenix a Ware. Před čtyřmi lety o něj projevil zájem známý Sheffiels United, ale Olaoye dal přednost nabídce z řeckého AO Tympakiou.

Zdroj: Foto: TJ Jiskra Domažlice.

V lednu 2017 zamířil do slovinského NK Bravo, ale po pár utkáních ho vyřadilo ze hry zranění. Po půl roce zamířil z Evropy na jih Ameriky a podepsal dvouletou smlouvu s argentinským El Porvenir. V zemi fotbalu zaslíbené přestoupil v červnu 2018 do UAI Urquiza a rok nato se vrátil zpět do Evropy, konkrétně do norského Nybergsundu. Letošní ´koronavirové´ jaro strávil v Ardalu FK a od včerejšího dopoledne je fanoušek Arsenalu a obdivovatel Neymara novým hráčem třetiligového klubu z chodské metropole.