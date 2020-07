Byla to zvláštní fotbalová sezona a všichni hráči i fanoušci věří, že se už nikdy nebude opakovat.

Přesně po měsíci se Jiskra Domažlice (v červeném) v přípravě utká opět s divizním SK Senco Doubravka. Foto: mladisportovci.cz. | Foto: Deník / Robert Babor

Celosvětová pandemie koronaviru Covid-19 zasáhla prakticky do všech soutěží ročníku 2019/20 a česká třetí nejvyšší republiková liga nebyla výjimkou. Skončila těsně za svojí polovinou, nikdo nepostoupil ani nesestoupil, a tak by na ni možná všichni hráči i realizační týmy nejraději zapomněli. A po krátké letní pauze se už vrhli do přípravy na sezonu novou, snad standardní a ničím nenarušenou. Platí to i pro v tabulce devátou Jiskru Domažlice, která do letního přípravného kolotoče nastoupí od pondělí 13. července.