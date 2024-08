Novou sezonu odstartuje třetiligová rezerva Viktorie Plzeň, a to v neděli v Luční ulici od 10.30 hodin v krajském derby proti Robstavu. V jeho týmu došlo k velkým změnám a většina hráčů zamířila společně s hlavním trenérem Stanislavem Purkartem do Velvar.

Další derby bude ve čtvrté lize mezi domácími Rokycany a Jiskrou Domažlice B. Výkop je zítra v 10.30 hodin. Domažlickou rezervu poprvé povede nový trenér Luboš Zaoral, na jaře asistent trenéra Purkarta v Robstavu.

Sezonu páté ligy otevře páteční zápas (18.00) domácího Tachova s nováčkem soutěže Dynamem Horšovský Týn.

„Mužstvo Týna má velkou individuální kvalitu, velice šikovné hráče. Nicméně, myslím si, že bude záležet na nás, jak k zápasu přistoupíme. Což je pro mě důležitější. Respektujeme každého soupeře, ale vždy bude záležet, jak k tomu kluci přistoupí, a bude na nich, jak zápasy budeme zvládat,“ prohlásil trenér Tachova Lukáš Hudec.

Nelehká sezona čeká Klatovy, kterým se po sestupu z divize rozpadl kádr. „Už z prvního soutěžního zápasu v krajském přeboru proti Lhotě mám neskutečný strach, protože hráči se teprve seznamují s dospělým fotbalem. Bohužel kvalita kádru zatím není,“ konstatoval staronový lodivod Klatov Luboš Vašica.

V novém ročníku bude znovu útočit na celkové prvenství Rapid Plzeň, který minulou sezonu skončil třetí. V neděli začíná doma s Mýtem. „Tým jsme udrželi pohromadě a k tomu dorazila jedna posila z vyšší soutěže (Tomáš Zajíček z divizní Doubravky, pozn. aut.). Určitě nechceme skončit hůř, a výš už moc možností nezbývá,“ podotkl kouč Rapidu Pavel Šimsa.

Program zápasů

3. liga (ČFL), 1. kolo: Domažlice – Táborsko akademie (SO 15.00), Viktoria Plzeň B – Robstav (NE 10.30), Povltavská FA – Petřín Plzeň (NE 17.00).4. liga (divize), 1. kolo: Králův Dvůr – Doubravka (PÁ, 18.00), Č. Krumlov – Petřín Plzeň B, Přeštice – Soběslav (SO 10.15), Rokycany – Domažlice B (SO 10.30), Vejprnice – J. Hradec (SO 17.00).5. liga (krajský přebor), 1. kolo: Tachov – H. Týn (PÁ 18.00), H. Bříza – Radnice (SO 17.30), Kaznějov – Zruč, Nepomuk – Koloveč (SO 18.00), Rapid Plzeň – Mýto (NE 17.30), Klatovy – Lhota, Holýšov – Křimice, Nýrsko – Chlumčany (NE 18.00).6. liga (I. A třída), 1. kolo: Dobřany – Černice, Kralovice – Měcholupy (SO 10.15), Tlumačov – Sušice, Rokycany B – Kdyně, Horažďovice – Chotěšov, Košutka – Luby (SO 14.00), Smíchov – Malesice (NE 17.00), Stříbro – Žákava (NE 18.00).