„Do zápasu jsme šli po čtrnácti dnech intenzivnějšího tréninku, protože předtím jsme mohli trénovat jen individuálně, samozřejmě se po tak dlouhé době těšili,“ prohlásil nejlepší střelec třetí ligy Petr Došlý. Pověst kanonýra potvrdil i tentokrát, když vyrovnával na 1:1.

„Už předtím jsem měl šanci, ale z malého vápna přestřelil bránu,“ prozradil na sebe ofenzivní fotbalista Jiskry. Pak dával ještě branku na 3:2, aby Domažlice nakonec vyhrály 4:3. Jsme šťastní za výhru. Ale do soutěže je pořád daleko. Musíme ještě zapracovat na fyzičce a na herních věcech , tak abychom byli připravení na nezvykle dlouhé jaro,“ připomněl Petr Došlý, že je v plánu začít třetí ligu už na konci ledna. Krátce po zápase v Plzni navíc přišla pro fotbalisty z nižších soutěží další nečekaná stopka.

Už můžou zase trénovat jen po skupinkách, navíc je teď čeká vánoční přestávka, na kterou ale dostanou individuální tréninkové plány.

„Byl to pro nás po dlouhé době a myslím, že i na dlouhou dobu poslední zápas,“ vrátil se k utkání s tradičním soupeřem domažlický kapitán Petr Mužík.

A ohlédl se i za náplní přípravy v závěru roku. „Zatím probíhá standardně, akorát trošku víc běháme,“ okomentoval situaci.

„Nabíráme kondici a zkoušíme herní prvky. Všechno to směřuje ke konci ledna, kdy jak všichni pevně věříme, budeme dohrávat zápas z podzimní části s béčkem Slavie Praha a potom zbylá utkání podzimu,“ uzavřel další ze zkušených hráčů domažlické Jiskry, stoper Marek Bauer.

Jarní část ČFL by totiž měla začít právě v Domažlicích, 23. nebo 24. ledna dohrávkou s béčkem pražské Slavie. Následovat by měly další zápasy podzimní části a v březnu by měla po týdenní přestávce následovat jarní polovina.

Ale jak to všechno doopravdy bude ukáže až další vývoj kolem koronavirové situace.

Předtím by měly Domažlice odehrát přípravu i s prvoligovou Příbramí trenéra Pavla Horvátha, ale dojde na ni skutečně?