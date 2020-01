Umělá tráva na fotbalovém stadionu plzeňského klubu Senco Doubravka byla v sobotu dějištěm druhého přípravného duelu třetiligové Jiskry Domažlice. Prověřil ji vedoucí tým divizní skupiny A FK Robstav Přeštice.

TJ Jiskra Domažlice – FK Robstav Přeštice 0:0

Obě mužstva postrádala několik hráčů.

Na straně Jiskry to byli zranění Martin Hrubý s Davidem Kramlem a nemocný René Kropáček. S týmem už netrénují zahraniční hráči Werner Josef Christiner a Rodan Banzuzzi.

Robstav postrádal zraněné Martiny Patrovského se Suchým a Radima Remiáše.

Ve žlutém dresu Přeštic nastoupili i bývalí hráči Jiskry Michal Růžička, Jakub Kadar a Tomáš Arzberger.

Pikantnost duelu zajistil i bratrský souboj Kuhajdů.

Za Domažlice totiž hrál v prvním poločase Tomáš a za Přeštice v druhém Lukáš.

,,Před zápasem proběhlo lehké hecování s bráchou. Je ale škoda, že jsme nehráli přímo proti sobě. Nám se utkání moc nepovedlo. Víme, že máme na víc. V příštím utkání s Královým Dvorem to musíme napravit,“ uvedl domažlický Tomáš Kuhajda.

V prvním poločase se Jiskře povedlo pouze po rohu Mužíka orazítkovat Bauerem břevno gólmana Růžičky. Na druhé straně podržel Chody brankář Brych, když vychytal Strejčka.

Ve druhé půli se do dvou příležitostí dostal domažlický Dvořák a hlavně ta druhá volala po gólu. Proti byl však střídající brankář Šampalík.

Střela Uzlíka měla také gólové parametry, ale Šampalík opět čaroval.

,,Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém Přeštice využily naše chyby v kombinaci a dokázaly si vytvořit několik závarů. Viděl jsem to jako klasické přípravné utkání, kdy se zkouší různá sestava a rozestavění. Samozřejmě vše ještě nebylo tak, jak bychom si představovali. Já sám jsem měl ve druhé půli dvě zakončení hlavou. První bylo v souboji, takže bylo těžké míč usměrnit tak, aby skončil v bráně. Druhá hlavička už měla skončit gólem, když jsem přeskočil obránce a hlavičkoval na zadní tyč, ale brankář Přeštic mi to bohužel vyrazil na roh,“ řekl k zápasu útočník Jiskry Domažlice František Dvořák.

,,V zápase bylo na můj vkus moc nepřesností z obou stran. Hodně ztrát balonu a někdy jeho zbytečné nakopávání. Nebyl jsem spokojený. Fotbal byl někdy pomalý a utahaný. Nebylo to fotbalově to, co to mělo být. Chyběl nám rychlý přechod do útočné fáze. Jediný přínos utkání tak byl pro fyzičku hráčů. Přeštice mají rychlé a kvalitní mužstvo,“ nezářil přílišnou spokojeností domažlický kouč Pavel Vaigl.

,,První poločas byl vyrovnaný, Domažlice měly jen mírnou převahu. My jsme měli tři brejkové situace, které jsme ale měli lépe vyřešit. Ve dvou případech jsme se nedostali do zakončení, ale ta třetí byla velká. Brych chytil Strejčkovi míč až na brankové čáře,“ viděl průběh prvního poločasu kouč Robstavu Přeštice Stanislav Purkart. „Druhý poločas už jsme nechytili nástup Domažlic a jejich nastolené tempo. Mohli nám vstřelit dvě branky,ale podržel nás brankář Šampalík. Pro nás to byl druhý přípravný zápas. Se Sokolovem jsme prohráli 1:2. V koutku duše jsem věřil, že bychom tento zápas nemuseli prohrát. To se nám nakonec povedlo. Výsledek je to cenný, ale pořád je to jenom příprava. V zápase zkouším hráče na různých postech a všichni bojují o základní sestavu. Slyšel jsem po utkání názor, že to bylo zbytečně vyhecované, ale to si nemyslím. Bylo to prostě přípravné utkání, do kterého šly oba mančafty na sto procent,“ uzavřel své hodnocení bývalý trenér Jiskry Domažlice, nyní ve službách ambiciozního mužstva Přeštic.

,,Dneska jsme drželi balon, ale hodně ztráceli v přechodové fázi. Přeštice trpělivě čekaly na svoji šanci z protiútoků a měly dvě, tři příležitosti, které kdyby lépe vyřešily, tak mohly vést. Do dalších zápasů musíme určitě zapracovat na přesnosti přihrávek. Myslím si, že dnes byla pro oba celky remíza zasloužená,“ ohlédl se za utkáním útočník či záložník Jiskry Denis Plecitý.

,,V zápase jsme nedali žádný gól, a to je špatné. Nějaké šance jsme sice měli, ale neproměnili jsme je nebo nás vychytal gólman. Během celého utkání bylo z naší strany spousta nevynucených chyb. Musíme dále pracovat, aby náš herní projev byl lepší a stříleli jsme branky,“ sdělil své postřehy domažlický obránce Jan Matas.

,,Dnes to nebylo úplně ono. Nedařilo se nám rychle kombinovat a hodně jsme ztráceli míče. V prvním poločase mě-ly Přeštice jednu standardku, kterou jsem vyrazil a druhou šanci po naší ztrátě míče, kdy šli dva na jednoho, ale tu jsem také se štěstím chytil. Ve druhé půli jsme mohli proměnit dvě šance Dvořákem a Uzlíkem,“ zhodnotil zápas sobotní oslavenec, čerstvě třiadvacetiletý obránce Domažlic Jakub Teršl.

Jiskra Domažlice – Robstav Přeštice 0:0

TJ Jiskra Domažlice

1. poločas: Lukáš Brych - Michal Mlynařík, Marek Bauer, Jakub Teršl, Martin Rychnovský, Petr Mužík – Tomáš Kuhajda, Krištof Pavlík, Petr Došlý, Daniel Černý, Denis Plecitý.

2. poločas: Lukáš Brych - Michal Mlynařík, Jan Matas, Marek Bauer, Petr Došlý, Daniel Skopový, Václav Uzlík, Martin Buršík, David Brabec, František Dvořák, Daniel Černý.

Trenéři: Pavel Vaigl , Petr Dobrý a Karel Míčka.

FK Robstav Přeštice

1. poločas: Luboš Růžička – Jakub Kadar, Jan Duchek, Michal Růžička, Tadeáš Přibáň, Jakub Kulhánek, Sebastien Böhm, Jakub Bešta, Lukáš Mudra, Stanislav Staněk, Matěj Strejček.

2. poločas: Matyáš Šampalík – Stanislav Staněk, Michal Růžička, Tomáš Skála, Lukáš Kuhajda, Ivan Blahoudek, Sebastien Böhm, Tomáš Kristl (60. Fabián), Patrik Šmídl, Tomáš Arzberger (50. Jan Pavlík).

Trenéři: Stanislav Purkart a Jaroslav Kluska.

Obě zahraniční akvizice jsou pryč

Jevili se jako perspektivní posily, navíc s nepřehlédnutelným mediálním potenciálem díky svému cizokrajnému původu. Jenže čtyřiadvacetiletý Rakušan Werner Josef Christiner ani o tři roky mladší Belgičan Rodan Banzuzzi nakonec Jiskru Domažlice do jarních bojů v ČFL neposílí.

„Nebyli lepší než ostatní naši hráči, a to je u zahraničních posil žádoucí,“ lakonicky zhodnotil jejich testování v klubu trenér Pavel Vaigl.

Oba fotbalisté už tým opustili.

Autor: Jiří Pojar, Robert Babor