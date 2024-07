Most-Souš hraje třetí ligu skupinu B, Domažlice skupinu A. "Soupeř byl velice dobrý, máme radost, že jsme vstřelili vyrovnávací branku. Myslím si, že v posledních dvaceti minutách zápasu jsme mohli dát ještě nějaký gól. Nicméně jsme spokojení," řekl v rozhovoru pro klubové sociální sítě trenér Domažlic Pavel Vaigl.

Jiskra nastoupila do zápasu po náročném tréninku den před utkání. "Jsme ve fázi přípravy, kdy se ještě nabírá fyzická kondice, takže kluci mohli být trochu unavení. Ale zápas splnil to, co měl. Prostřídali jsme všechny hráče, což je důležité kvůli jejich vytíženosti a sebedůvěře. Teď už se to bude ubírat tak, aby někteří hráči měli větší herní zátěž, protože start soutěže se blíží," uvedl 48letý kouč.

Pozitivní hodnocení měl k šesti posilám Domažlic. "Každý z kluků zatím odvádí to, co má. Někdo snáší přípravu trochu jinak, protože neměli tak náročné tréninky v týmech z nižších soutěžích," konstatoval Vaigl.