Fotbalisté TJ Jiskra Domažlice odčinili poslední a překvapivou porážku s plzeňským Petřínem (3:4), když v pátečním zápase čtvrtého kola Memoriálu Matěje Strejčka doma porazili divizní Přeštice 4:2.

ZATÍMCO NA KONCI LEDNA fotbalisté Jiskry Domažlice (na snímku hráči v modrobílých dresech) s Přešticemi na umělé trávě v Plzni na Doubravce remizovali 0:0, tentokrát svého krajského rivala před vlastními fanoušky porazili 4:2. | Foto: Deník / Martin Mangl

Do utkání s týmem z jihu Plzeňska přitom Chodové nevstoupili ideálně a po gólu hostujícího celku ze standardní situace prohrávali. „Myslím si, že jsme do zápasu nevstoupili vůbec špatně. Úvodních dvacet minut jsme hráli přesně to, co jsme chtěli,“ uvedl po zápase trenér přeštického týmu Stanislav Purkart, který Jiskru Domažlice v minulosti též vedl jako hlavní trenér.