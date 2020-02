V předposledním utkání zimní přípravy nastoupili fotbalisté třetiligového áčka Jiskry Domažlice v Plzni proti jedenáctému celku divizní skupiny A SK Petřín. Domácím na jejich umělé trávě menších rozměrů nasázeli sedm gólů a navázali tak na týden starou kanonádu proti jinému mužstvu z krajské metropole Senco Doubravka 11:1.

„Trenéři Domažlic neměli k dispozici zraněné Bauera a Kuhajdu. A už také nemohli využít Kramla, který čerstvě zamířil do kádru divizního lídra úspěšného exdomažlického trenéra Stanislava Purkarta Robstav Přeštice,“ prozradil tiskový mluvčí Jiskry Jiří Pojar.

Hosté se na Petříně ujali vedení ve 12. minutě, když domácí obrana špatně zareagovala na dlouhý centr a René Kropáček šel sám na gólmana od poloviny hřiště.

„Domácím se podařilo srovnat ve 28. minutě. Po naší špatné rozehrávce a souboji ve vápně odpískal sudí penaltu, kterou domácí proměnili odchovancem Jiskry momentálně v barvách Petřína Kryštofem Bilíkem na 1:1,“ okomentoval vyrovnávací gól Pojar.

A penalta se zanedlouho kopala i na druhé straně. Ve 34. minutě byl totiž ve vápně faulován Petr Došlý, míč si na bílý puntík postavil František Dvořák a s přehledem proměnil na 2:1 pro Jiskru.

„O chvíli později jsme se po kombinaci na pravé straně dostali do zakončení, ale Václav Uzlík mířil pouze do tyče. Poté ale Kropáček z úhlu dorážel odražený míč do prázdné branky,“ popsal třetí gól Chodů Jiří Pojar.

Pět minut před poločasem se opět po pravé straně prosadili favorizovaní hosté, když přesný centr do vápna uklidil Petr Mužík pohotově za záda brankáře Hrabačky.

V 53. minutě se prosadil krásnou střelou z dálky Pavlík a po chybě domácího stopera zvýšil o devět minut později už na 6:1 pro Jiskru Dan Černý.

„Pak sice domácí snížili Vohrnou, ale čtyři minuty před koncem přišel náš poslední gól a byla to krásná akce na jeden dotek. Hrubý našel Černého, ten mu balon vrátil, Hrubý pak z voleje nacentroval na Dvořáka a ten míč z první uklidil k pravé tyči branky Petřína,“ rozplýval se domažlický mluvčí.

,,Dnešní zápas jsme zvládli výsledkově, ale herně to nebylo úplně to, co bychom chtěli. Soupeř to měl trošku ulehčené menším hřištěm. Nám chvilku trvalo než jsme si na menší prostor a rychlejší dostupování hráčů zvykli. Přesto jsme si vytvořili několik šanci, které jsme dokázali proměnit. S výsledkem můžeme být spokojeni. Doufám, že zvládneme i poslední přípravný zápas, a pak už se budeme připravovat na mistrák s rezervou Sparty Praha, kde nás nečeká nic jednoduchého.“ zhodnotil zápas útočník a v utkání autor dvou gólů Jiskry Domažlice René Kropáček.

,,Nebylo to lehké utkání, díky tomu že hřiště bylo malé, takže nám chvíli trvalo než jsme si na to zvykli. Postupně jsem se do toho dostávali, ale chvílemi jsme měli takové mrtvé fáze v obraně a dělali jsme chyby. Postupem času se to zlepšilo, dali jsme sedm gólů, takže spokojenost,“ okomentoval utkání obránce chodského týmu Martin Rychnovský.

Jeho spoluhráč z obrany Jakub Teršl viděl zápas takto: ,,Ze začátku jsme se museli trochu přizpůsobit menší umělce. Petřín nás dobře napadal a získával hodně míčů. Postupem času jsme přebírali otěže utkání a do poločasu jsme vedli 4:1. Druhý poločas jsme měli pod kontrolou, přidali ještě tři branky a zaslouženě vyhráli.“

A odchovanec Petřína v domažlickém dresu, útočník Daniel Černý k duelu uvedl: ,,Prvních dvacet minut nás soupeř docela zatlačil, ale ustáli jsme to a pak už jsme se rozehráli a bylo to dobré. Nakonec zápas skončil 7:2, za což jsme rádi. Pro mě to bylo prestižní utkání, hrál jsem více méně proti svým, a chtěl bych jim poděkovat za čas, který jsem u nich strávil.“

Generálku na start jarní části sezony ČFL absolvují Chodové v sobotu dopoledne v Plzni proti FC Rokycany.

SK Petřín Plzeň – Jiskra Domažlice 2:7

Poločas: 1:4. Góly: 28. z PK Bilík, 74. Vohrna – 12. a 36. Kropáček, 34. a 86. Dvořák, 40. Mužík, 53. Pavlík, 62. Černý. Diváci: 35.

SK PETŘÍN PLZEŇ: Hrabačka- Klich, Lisý, Trojovský, Fiala, Vinkler, Vohrna, Heller, Bendl, Provod, Bílik.

Náhradníci: Suchý, Zoubek, Šulc, Gavrylovsky. Trenér: Vodrážka.

TJ JISKRA DOMAŽLICE: Brych – Mlynařík, Matas, Hrubý, Rychnovský – Skopový, Uzlík, Mužík, Došlý – Dvořák, Kropáček.

Náhradníci: Černý, Teršl, Brabec, Pavlík, Plecitý. Trenéři: Vaigl, Dobrý, Míčka.