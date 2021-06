TO PAMÁTNÉ ODPOLEDNE. Historicky první mistrovský titul vybojovali fotbalisté Viktorie Plzeň v sezoně 2010/2011. Ten si zajistili v předposledním kole ligy díky domácí výhře nad Baníkem Ostrava, který porazili 3:1. Slezané se sice v 5. minutě po nástřelu Lukeše a vlastní brance Davida Limberského dostali do vedení, ale ještě do poločasu skóre otočili Jiráček s Bakošem. A když ve druhém dějství navýšil z přímého kopu náskok Viktorie kapitán Horváth, oslavy zisku prvního titulu mohly vypuknout naplno.

Zdroj: Baníček