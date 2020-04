Sotva fotbalové jaro začalo, hned zase skončilo. A s ním celá sezona 2019/20 od třetí ligy níže. Kvůli rychle se šířícímu zlu v podobě koronaviru Covid-19 může amatérský fotbal bilancovat celou sezonu nezvykle už v polovině dubna. Jako konečné výsledky zůstanou u tohoto ročníku fotbalových soutěží tabulky k datu 8. dubna 2020. A to nejen ty týmové, ale i hráčské individuální statistiky. Tedy například součet odehraných minut, počet vstřelených gólů, čistých kont brankářů či obdržených žlutých a červených karet.

Jak si v této statistice vedli fotbalisté týmů z Domažlicka?

Dnes se podíváme na zápisy našich mužstev v krajském přeboru mužů a v dalších dnech se můžete těšit na totéž v oblastních I.A a I.B třídách a v okresních, mládežnických i ženských soutěžích. Včera jste si mohli přečíst bilanci Jiskry Domažlice ve třetí nejvyšší české soutěži Fortuna:ČFL.

KRAJSKÝ PŘEBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE MUŽŮ

V šestnáctičlenném krajském přeboru má po loňském postupu Staňkova, Holýšova a Meclova z I.A třídy náš okres hned pětici zástupců.

Spokojeni mohou být v domažlické Jiskře, jejíž B-tým soutěž se čtyřbodovým náskokem ovládl. O případném postupu do divize se zatím příliš neuvažovalo, takže smutek z toho, že jsou pro tento ročník postupy i sestupy zmraženy, dosažený úspěch kalit nemusí. Relativní spokojenost panuje s umístěním v osmém Tlumačově i desátém Holýšově. Více se čekalo od třináctého Meclova a poslední Staňkov s pouhými pěti body po šestnácti utkáních dostal shora nečekanou šanci na reparát zpackané sezony v novém ročníku, který snad začne na konci srpna jako v jiných letech.

Umístění, které je již pro aktuální sezonu definitivní, se promítlo i do pořadí zmíněných mužstev v hodnocení domácí a venkovní úspěšnosti.

Po podzimu kralovala domažlická ´Benfika´ tabulce domácích utkání bez ztráty jediného bodu. Sedmkrát vyhrála a nasbírala 21 bodů. Úctyhodnou statistiku narušilo až celkově šestnácté a jediné jarní kolo soutěže, ve kterém rezerva Jiskry na své umělce promrhala proti v té době až třináctému Nepomuku dvoubrankové vedení a po remíze 2:2 (soupeř vyrovnal v deseti hráčích) prohrála na pokutové kopy… Přesto pořadí domácí nedobytnosti vyhrála o bod před Zručí a Stříbrem. Tlumačov byl se čtrnácti domácími body osmý, Holýšov dvanáctý (11 bodů), o místo za ním Meclov (10 bodů) a na úplném chvostu Staňkov s pouhými dvěma body za upachtěnou penaltovou výhru nad předposledním Bolevcem po remíze 3:3.

I v zisku bodů na venkovních hřištích se posloupnost okresních celků nezměnila. Třetí béčko Jiskry jich dovezlo patnáct, desátý Tlumačov a jedenáctý Holýšov po deseti, předposlední Meclov pět a posledníček Staňkov tři za šokující vítězství v Tlumačově 2:1.

Do bojů v nejvyšší krajské soutěži zasáhlo celkem 414 fotbalistů a 169 z nich vstřelilo alespoň jeden gól. Pořadí kanonýrů neúplného ročníku ovládl hrající trenér Jiskry Domažlice B Pavel Javorský s 13 brankami o jednu před stříbrským kanonýrem Giuseppe Lanfranchim. Do Top Five se ještě prostříleli s deseti trefami meclovský Jan Tolar s holýšovským Václavem Šperlem a podělili se spolu o čtvrté až páté místo. Nejlepší kanonýři Tlumačova Luděk Leitl a Staňkova Tomáš Tlustý zatížili konto soupeřů shodně sedmi góly. V případě staňkovského snajpra Tlustého se jednalo o polovinu vstřelených branek celého týmu…

Kompletní střeleckou statistiku hráčů všech pěti okresních týmů najdete na konci článku i se shrnutím všech napomenutí žlutými kartami.

Červených kartonků rozhodčí v šestnácti soutěžních kolech ukázali celkem sedmatřicet a nevyhnul se jim žádný z pětice okresních oddílů. Po třech vyloučených hříšnících nasbíraly Tlumačov (Leitl, Žák a Hamor) s Meclovem Čižikov, Pačesný a Hartl) a po jednom Holýšov (brankář Janča) se Staňkovem (Voves). Že ve výčtu chybí béčko Domažlic? Ano, i z jejich aktuálního kádru se jeden hráč červenou kartou ´pyšní´, ale Milan Lucák ji dostal ještě před svým zimním příchodem na Chodsko v dresu Okuly Nýrsko.

Žluté kartónky samozřejmě opouštěly kapsičky sudích ještě častěji (viz níže) a rekordmanem celé soutěže je s devíti kousky meclovský Jiří Hartl.

STŘELCI GÓLŮ

Jiskra Domažlice B (42 + 1 vlastní): 13 – Javorský; 7 – Kulhavý; 4 – Vlček; 3 – K. Šmejkal; 2 – Hrubý, Hojda, Teršl a R. Čadek; 1 – Pavlík, Kraml, Peroutka, O. Černý, Kubr, I. Vojtko, Uzlík.

Start Tlumačov (27): 7 - Leitl; 5 – Copák; 4 – M. Wolf; 3 – Pfeifer; 2 – Tesař, R. Šindelář, T. Šindelář a Džugan.

TJ Holýšov (22): 10 – Šperl; 3 – Černohorský; 2 – Valachovič; 1 – Remiáš, Procházka, Kraus, Manowetz, Šobr, Vítek a D. Zavadil.

ZD Meclov (31): 10 – Tolar; 5 – Němec a Čižikov; 4 – Pačesný; 3 – Kubica; 1 – P. Beňušík, Obdržálek, V. Kafka a Hartl.

FK Staňkov (14): 7 – Tlustý; 3 – Dolejš; 1 – Kolros, Čonka, Vrba a Hrdina.

ŽLUTÉ KARTY

Jiskra Domažlice B (32): 7 – Vlček; 6 - Lucák; 2 – O. Černý, Dang Quang Nguyen, T. Korelus a Hojda; 1 – M. Dufek, Lešek, Bratanič, L. Reiniger, Teršl, R. Čadek, Kraml, Kulhavý, K. Šmejkal, I. Vojtko a D. Černý.

Start Tlumačov (51): 8 – J. Korelus; 7 – R. Šindelář; 6 – Leitl; 4 – Žák a Hamor; 3 – L. Hruška a Džugan; 2 – Brichcín, M. Wolf, T. Čadek a Copák; 1 – Svoboda, Podestát, Pejsar, T. Šindelář, Minařík, Tesař, Pfeifer a Malík.

TJ Holýšov (27): 5 – Černohorský; 3 – Valachovič a Šimka; 2 – Baxa, Remiáš, Trhlík, Vítek, Procházka a Šperl; 1 – Janča, Kraus, Šobr a Manowetz.

ZD Meclov (31): 9 – Hartl; 5 – Kubica a Tolar; 3 – Čižikov a V. Kafka; 2 – Jireček; 1 – P. Beňušík, Němec, Pačesný a Obdržálek.

FK Staňkov (27): 4 – Tlustý a Vrba; 3 – Drudík, Voves, Čonka a Záhoř; 2 – Mifek a Dolejš; 1 – Jánský, F. Gabriel a Vacík.