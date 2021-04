Sto let je krásné kulaté jubileum. Sto deset let je také kulaté, ale už to nemá v sobě takovou magii. Ale sto jedenáct let opět dokáže třemi jedničkami navodit pocit jisté exkluzivní jedinečnosti.

„A proto představíme veřejnosti náš dokument o 111 letech fotbalového klubu Jiskra Domažlice až letos, v roce sto třináctého výročí od založení,“ směje se mediální zástupce třetiligového klubu Jiří Pojar.

Na unikátním dokumentárním filmu, jakým se nebude moci pochlubit řada prestižnějších klubů z vyšších soutěží, se totiž začalo pracovat už v jubilejním roce 2019, ale náročný sběr historických artefaktů a další činnosti včetně překonávání omezujících protikoronavirových opatření dobu jeho vzniku zrovna nezrychlovaly.

Nejvíce o natáčení ví ředitelka autorské produkční společnosti Skejpr & Stork, Artfull s.r.o. Jana Stork.

Jak se zrodil tento projekt?

Jakožto filmová a produkční společnost jsme pro TJ Jiskra Domažlice dlouhodobý dodavatel PR a marketingového obsahu. Naše spolupráce s většími podnikateli v Domažlicích je mnoholetá. Dostali jsme tedy mimo jiné i poptávku ze strany prezidenta klubu pana Ticháčka na vytvoření dokumentárního filmu a jsme velice rádi za důvěru na výrobu tak komplexního projektu.

Dostali jste od prezidenta Jaroslava Ticháčka přesné zadání nebo zbylo i místo pro vaši improvizaci?

Zadání je dokumentární film k výročí 111 let TJ Jiskra Domažlice, mapující jeho chod a vývoj až do současnosti. Takže vlastně obojí.

Máte k chodskému regionu nějaký bližší vztah?

Za dobu vytváření tohoto díla se nám Domažlice a TJ Jiskra staly srdcovou záležitostí. Jak jsem již zmínila, naše spolupráce s Domažlicemi je dlouhodobá. Rádi pracujeme na smysluplných projektech a tím tento bezesporu je. Ačkoliv sídlíme v Praze a působíme v nepřeberném množství měst České republiky, Domažlice a Plzeň jsou pro nás a i mne osobně místem plným příjemných lidí, kteří nás vždy vítají s dobrou náladou a kam se rádi vracíme.

Co natáčení obnáší?

V tomto případě se jedná o komplexní a přesné zmapování 111 let fotbalového klubu. Tedy každého hráče, trenéra a jeho asistenta, veškeré výsledky a vývoj klubu. Postupy či sestupy a jejich důsledky, technický progres klubu a souvislosti v každém jednom roce dohromady. Po několikaměsíčním prostudování každého šanonu, domažlické městské kroniky, novinového článku, výročních zpráv, dostupného mediálního obsahu z možných zdrojů, knih, audiovizuálního materiálu a to vše bez ohledu na rok výroby, byla vytvořena časová osa, do které byly zaneseny jednotlivé milníky. Tento průzkum, po konzultaci s majitelem klubu a dalšími konzultanty, vygeneroval seznam respondentů tak, aby co nejkomplexněji obsáhl průřez časem. Bohužel, nežije člověk, který by technicky mohl celou tuto historii až do současnosti odvyprávět. Musíme tak veškeré nám sdělené informace kontrolovat a zařazovat.

Kolik jste už zkontaktovali osob?

V tuto chvíli je na seznamu respondentů 48 osob. Natočených máme 39. Každý rozhovor točíme na dvě kamery. Souběžně s natáčením výpovědí respondentů pracujeme na efektech a grafice například pro výsledky a grafy.

Jak technicky náročné je zpracování starých materiálů do současné digitální podoby?

Obdrželi jsme například velké množství černobílých fotografií, které jsme pro lepší vizualizaci rozhýbali do 3D formátu. Naše snaha je vytvořit dokumentární film vysoké úrovně a velkého obsahu. Technické detaily a výrobní procesy rádi sdělíme na tiskové konferenci, která bude vyhlášena k příležitosti představení tohoto filmu.

Kolik materiálu jste celkem prošli a zařadili?

S nadsázkou mohu říci, že množství materiálu je téměř nemožné vyčíslit. Jedná se o projekt, na kterém pracujeme už více než rok.

S kým z klubu nejvíce při natáčení spolupracujete?

Velmi bychom chtěli poděkovat pánům Fialovi a Štefkovi za pomoc při zmapování historie. Dále panu Pojarovi, který nám velmi pomáhá s tříděním informací a stal se pro nás nepostradatelným. A samozřejmě v neposlední řadě jednateli klubu panu Sladkému a prezidentovi klubu panu Ticháčkovi za prostředí, které je k nám vždy přívětivé. Taktéž i panu Forrovi, který nás vítá na stadionu při každém natáčení. Ale téměř každý člověk přispěl kouskem ze sebe a nerada bych na někoho zapomněla. Toto dílo je sbírka. Sbírka materiálů všeho druhu, ale také zmapovaného úsilí, se kterým si Jiskra ve své chodské tvrdohlavosti a cílevědomosti pod rukou pana Ticháčka vybudovala krásné a stabilní místo v ČFL.

Kolik stojí natočení takového dokumentu o klubu?

Nezlobte se, ale nebudeme a ani nemůžeme zveřejňovat interní informace o zakázkách.

Co bylo zatím nejtěžší na natáčení a proč?

Nejtěžší je vždy příprava a třídění informací. Aby mohl štáb na natáčení pokládat každému respondentovi předem připravené dotazy konkrétně pro něho, bez ohledu na dobu, ve které na Jiskře působí či působil. Lidé jsou skvělí a my si vážíme každé spolupráce a milého slova od srdce.

Kdy bude dokument hotový?

Dokončení a zveřejnění dokumentárního filmu plánujeme na konec tohoto roku.

Pracovali jste někdy na nějakém podobném projektu?

Pracujeme na projektech různého druhu. Vytváříme audiovizuální díla bez rozdílu stopáže či zaměření. Tento projekt je však ve své velikosti jedinečný a tak se k němu i snažíme přistupovat.

Před přibližně čtyřmi roky jste v Domažlicích na fotbalovém stadionu Střelnice natáčeli videoklip pro jednu hudební skupinu. Pamatujete se na to?

Ano, přesně tak, pamatuji. Byl to videoklip pro skupinu V3Ska s názvem Kopačky. Doporučuji všem ho shlédnout. Kluci z V3Sky jsou skvělí a jistě se také těší na dobu po koronaviru, aby mohli zase vystupovat naživo před publikem. Tento videoklip je jeden z našich oblíbených. Bylo to výborné dvoudenní natáčení a příjemná spolupráce s lidmi, kteří ví, co dělají a chtějí. Pokud bych mohla hlasovat o podporu nějaké hudební skupiny v tomto kraji, jistě by to byla V3Ska.

Jste hudebním fanouškem?

Mimo vedení naší filmové a produkční společnosti se věnuji herectví a zpěvu. Umění různého druhu je náplní mé práce a zároveň mým koníčkem. Věřím, že pokud děláte svou práci s láskou, je to poznat. A jak praví jedna inspirativní píseň: ,,Kdo klepe, tomu se otevře.“ Velmi si tak vážím projeveného zájmu o moji práci, ovšem nemohu zapomínat na tým lidí, kteří za mnou stojí a také dělají svou práci skvěle, bez ohledu na den, počasí či město ve kterém se nachází.

Na Vašem facebookovém profilu máte motto ,,Těším se na novou dobu plnou nových výzev“. Už se nějaké konkrétní rýsují?

Jakožto umělkyně a ředitelka filmové a produkční společnosti se mne tato pandemická doba velmi dotýká jako asi každého z umělecké branže. Nová doba jistě přinese mnoho nových výzev, jak pro společnost, tak pro mne osobně, na což se velmi těším. Ráda přijímám nové výzvy.

Autor: Jiří Pojar, Robert Babor