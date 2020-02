Vyšlo to i napodruhé! Fotbalový ansámbl třiačtyřicetiletého kouče Aleše Wirta v dresech postřekovského Sokola opět zdolal o dvě třídy výše hrajícího soupeře z krajského přeboru a postoupil už mezi nejlepší osmičku do čtvrtfinále Poháru Plzeňského krajského fotbalového svazu.

Tentokrát fotbalovou kvalitu Postřekova odnesl po podzimu šestý celek krajské elity FK Okula Nýrsko.

Dostal v době masopustu na cestu domů dva góly a žádný Chodům nedal.

ZASLOUŽENÁ VÝHRA

Úvod zápasu ale hostům patřil. V osmé minutě se Varga řítil sám na postřekovského gólmana Freie, který ho s klidem vychytal.

Sokol zahrozil v 17. minutě, kdy staronová akvizice domácích Adamka našel hbitého Cibotara a moldavský záložník si navedl balon ke střele vedle levé tyče. Za pět minut se poprvé před gólmana Okuly dostal novic v rudém dresu Dufek, ale jeho střele scházela razance. Do přestávky se neujaly ani další rány Dufka a Tumpacha či na druhé straně Györgyho po minele brankáře Freie nebo Kopřivy z trestného kopu.

Zástřelnou po změně stran obstaraly neúspěšné pokusy obou nových postřekovských posil a pak už to přišlo!

V 75. minutě poslal Steinberger dlouhým nákopem za obranu hostů do střelecké pozice Tumpacha a ten zkušeně z jedenácti metrů přehodil brankáře Toula – 1:0.

Nýrští ´Optici´ se ze šoku snažili vzpamatovat dvěma nepřesnými střelami Bastla, ale blíže ke gólu byli zanedlouho opět domácí borci.

To by ale autor první branky Tumpach musel v sólovém úniku překonat osamoceného Toula v bráně Okuly.

Postřekov se však zaslouženě dočkal gólové pojistky v 87. minutě. Rychlík Cibotaru zatáhl míč po pravé straně a centrem před branku našel naběhnutého Dufka, který přesnou trefou stanovil výsledek na konečných 2:0.

OHLASY DOMÁCÍCH

Obránce Jakub Strnad: ,,Do utkání jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Trenér nás už v šatně motivoval a hecoval. Do zápasu jsme ale nevstoupili moc přesvědčivě. Nýrsko nás úvodu zatlačilo a nepustilo na jejich půlku. Pak ale přišel úpadek hostujícího týmu a začali jsme si vytvářet šance. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, byli jsme aktivní a s tím přicházelo více standardních situaci. Skóre otevřel David Tumpach, který byl chvíli před gólem ošetřován a v závěru se Dufek nemýlil do odkryté brány. V dalším kole poháru bych si přál béčko Jiskry Domažlice. Pro mne i ostatní hráče, kteří nedávno ještě hráli v Domažlicích, by to byl určitě zajímavý zápas.“

Obránce Karel Kuželka: ,,Zápas proti o dvě třídy výš hrajícímu soupeři se nám povedl. V prvním poločase, kdy jsme hráli proti větru, to bylo vyrovnané, bez vyložených šancí. V druhé půli už jsme měli vítr v zádech my a bylo to znát i na hře. Soupeře jsme zatlačili a měli asi pět tutovek, z nichž jsme dvě proměnili. Za výhru si zasloužíme čtyřdenní masopustní oslavu (smích)!“

Útočník David Tumpach: ,,Nýrsko nás buď podcenilo nebo se jim nechtělo moc hrát… Nevytvářeli si vyložené šance a vlastně skoro nic nedokázali. Popravdě bych čekal těžší zápas se soupeřem, který je na šestém místě o dvě třídy výš… Chtěli hrát přes lajny, což se jim nedařilo a nám se naopak dařilo vyhrávat hodně osobních soubojů ve středu hřiště. Naše obrana byla perfektně sehraná a Nýrsko k ničemu nepustila. První poločas jsme hráli proti silnému větru a chtěli jsme to hlavně uhrát bez obdrženého gólu, což se nám povedlo. Ve druhé půli jsme měli výhodu větru zase my a dokázali jsme to využít lépe. Každopádně zápas se mi moc líbil a hrálo se mi dobře. Celý náš tým hrál s maximálním nasazením a i díky tomu jsme dokázali vyhrát.“

Místopředseda klubu Jindřich Kapic: ,,Hrálo se na výborně připraveném hřišti a zápas byl kvalitní s velkým nasazením. První půlka vyrovnaná, ale ve druhé jsme byli lepší a měli několik vyložených šancí. Dobře zahráli Dufek, Tumpach a Adamka, ale i ostatní hráli výborně.“

MATĚJ DUFEK: DĚKUJI JISKŘE!

Postřekov – Se dvěma zajímavými posilami počítá trenér vedoucího týmu oblastní I.B třídy Sokola Postřekov Aleš Wirt do boje o postup v jarní části soutěže. Zatímco z Německa se vracející Tomáš Adamka, mimo jiné v dresu domažlického Havana Clubu s 31 góly třetí nejlepší střelec zimního krajského přeboru ve futsalu, nastoupil už v úvodním kole krajského fotbalového poháru proti Startu Tlumačov, čerstvý nováček v kádru Matěj Dufek se představil fanouškům až v sobotním utkání druhého kola také proti soupeři z krajského přeboru FK Okula Nýrsko.

Tři minuty před koncem devatenáctiletý odchovanec Jiskry Domažlice svým prvním gólem za postřekovský klub zpečetil výhru 2:0 a překvapivý postup outsidera do další fáze poháru. Zasloužený postup!

,,V první řadě bych chtěl poděkovat panu Ticháčkovi a Jiskře Domažlice za to, že mi umožnili přestup na tak prestižní adresu, jakou je Postřekov. A k mé premiéře v týmu? Kromě začátku zápasu, kdy nás soupeř čtvrt hodiny přehrával, jsme byli lepší a vytvořili si víc brankových příležitostí. Ve druhé půli jsme už i díky větru byli jasně lepší. Co se týče mého výkonu, tak mne mrzí, že jsem neproměnil víc tutovek. Splatím to klukům v metrech piv, které jsem si vysloužil za první start a gól v dresu Postřekova (smích). A doufám, že jsme se tím naladili na vítěznou vlnu i pro jarní soutěžní utkání v I.B třídě,“ přeje si šikovný fotbalista.

Autor: Robert Babor, Jiří Pojar.