Ani s jeho pomocí pak nedokázali výsledek zvrátit a sestupují tak do divize C, domácí tým se naopak díky vítězství posunul pro příští ročník mezi evropskou elitu.

„Bylo speciální vrátit se na místo, kde jsem strávil takovou dlouhou dobu,“ připomněl Hrošovský, že před odchodem do belgického Genku, ovlékal právě dres Viktorie Plzeň, která je v Doosan Areně doma. Ve středu večer tady jako host tedy neuspěl.

Slovenský záložník Patrik Hrošovský přišel do Plzně jako sedmnáctiletý teenager z Trenčína, kde byla tehdy mládežnická akademie Sparty, pozdějšího velkého rivala Viktorie. Přestože jako mladý odcházel na hostování do Sokolova, Ústí a Znojma, město piva bylo pořád jeho domovem. Hrošovský se později prosadil i do plzeňského áčka. Získal tři české tituly a zahrál si Ligu mistrů.

Na svůj gól na hřišti Realu Madrid bude jistě dlouho vzpomínat…

V Plzni si našel i manželku Kláru, s níž má sedmiměsíčního synka Alexandra. A dá se říct, že se tady natrvalo usadil. V roce 2018 byl dokonce vyhlášen nejlepším sportovcem města i kraje.

„Když nejsme v zahraničí, žijeme s manželkou v Plzni,“ potvrdil Patrik Hrošovský, moc toužil po tom, aby Slováci ve středu večer vylepšili nepříznivou bilanci s českým týmem.

Ale nepovedlo se, prohráli i počtvrté v řadě…