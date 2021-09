„Snad to z nás hráči cítí,“ dodal Horváth. Viktoriáni budou chtít v sobotu proti Českým Budějovicím přesvědčit, že skvělý výkon proti Spartě nebyl náhodný. V Doosan Areně se hraje od 19 hodin.

Ale pak už s poněkud vážnější tváří pokračoval. „Nás nemusel nikdo přemlouvat. My jsme doteď šťastní, že můžeme být na hřišti. Kdykoliv si můžeme jít zakopat, tak jdeme do toho,“ kývl na vedle sedícího Marka Bakoše, dalšího z asistentů trenéra Michala Bílka.

„S panem Křížem za mnou tenkrát do Prahy přijel začínající manažer Adolf Šádek,“ pokračoval už dobře naladěný Pavel Horváth. „Sešli jsme se v sushi baru, takže je jasné, že mě utáhli na jídlo,“ doplnil.

Později už Horváth vtipkoval, především ve chvíli, kdy měl odpovědět, co ho před lety přesvědčilo, aby kývl na angažmá v Plzni.

„I my se s tím naprosto ztotožňujeme. O tom, jaké má Viktorka fanoušky, svědčí taky to, že jako nejvýznamnější označili mezi všemi hvězdnými pohárovými zápasy titul pro Mariána Čišovského,“ uvedl Ladislav Kolář, sponzoringový manažer Plzeňského Prazdroje.

„Je to neskutečné, jsem strašně šťastný. Když jsem do Plzně přicházel, byl jsem na konci sportovní cesty,“ vyprávěl Pavel Horváth, ale po chvilce neudržel slzy dojetí. „Nezlobte se, víc už vám neřeknu,“ hlesl pouze.

To když měl legendární Pavel Horváth, který je na jedné z nich vyobrazen po zisku prvního titulu v roce 2011, vybrat nej… moment.

