O místo v sestavě musel tvrdě bojovat, teď na podzim však patří pravý kraj obrany 26letému odchovanci pražských Bohemians 1905, kam si loni odskočil na půlroční hostování. „Byl to správný krok, což se potvrdilo po návratu do Plzně,“ prohlásil Milan Havel v rozhovoru pro Deník.

Můžeme tedy říct, že momentálně prožíváte nejpovedenější období od svého příchodu do Plzně?

Těžká otázka. (úsměv) Ale asi jo, když vezmu vytížení v sezoně, dostávám dost prostoru. Ale tady v Plzni je dvacet kvalitních hráčů, nikdo tu nemá místo jisté.

Berete to tak, že trpělivost vám přinesla ovoce? Přece jen v předchozích sezonách jste tolik nehrál…

Samozřejmě že pro hráče je těžké, když nenastupuje tak často. Proto jsem loni zvolil na půl roku hostování v Bohemce. Cítil jsem, že potřebuju zápasové vytížení. A jak už jsem několikrát říkal, byl to správný krok, což se potvrdilo po návratu. Ve Viktorce bude vždycky velká konkurence a já jsem rád, že můžu být součástí takového týmu.

Už se cítíte aspoň trochu jako Plzeňák, i když jste rodilý Pražák?

Já jsem se hned po přestupu přestěhoval do Plzně, našli jsme si tady s přítelkyní byt. Takže už se cítím trochu jako Plzeňák. Narodil se nám tady syn, milujeme to tady, moc se nám tady líbí.

Máte ve městě svoje oblíbená místa?

Ale jo, hodně jezdíme se synkem po výletech. V Plzni je spousta krásných parků, ideální na procházky. Ale nejlepší je samozřejmě ta kolem stadionu. (úsměv)

Ke komu z kluků v kabině máte nejblíž? Je vás tam přece jen víc poměrně čerstvých otců, k někomu z nich?

Máte pravdu, že tady byl v posledních dvou letech slušný baby boom, spojuje nás to. Vídáme se i s rodinami. Ale tady v Plzni byla vždycky skvělá parta, ať už vezmu ty kluky z tvrdého jádra, kteří postupně odcházeli, všechno to byli skvělí parťáci a pokračuje to tak i teď.

V Plzni je v týmu poměrně hodně Pražáků, kteří tady trvaleji zakotvili. Čím si to vysvětlujete? Je to třeba i blízkostí metropole nebo spíš tím, že pořád hraje Plzeň o špičku tabulky?

Těžko říct. Možná je to nějaká souhra náhod. Fakt nevím. Ale je super, že se Viktorka pořád drží nahoře. Myslím, že tam patří.

Ale konkurovat pražským S je čím dál těžší, souhlasíte?

Samozřejmě. Všichni víme, jaké rozpočty mají tyto pražské kluby. Viktorka naopak vždycky dokáže poskládat dobrý tým, i když její možnosti nejsou takové. I tak patří v tabulce nahoru a já doufám, že se tam bude držet i nadále.

Teď jste po výhře nad Spartou stáhli náskok na čelo, takže spokojenost?

Jsme rádi, že jsme ten zápas zvládli. Víme, že kdyby to bylo naopak, špička by nám utekla. Jsme rádi, že jsme se vrátili do boje o titul. Chtěli jsme do evropských pohárů, ale to se nepovedlo, o to víc musíme zabrat v lize a domácím poháru.

Fotbalová liga byla už podruhé přerušená, hraje se bez diváků. Jak vůbec nahlížíte na ten zvláštní rok?

Je to těžké, covid tomu nepřidá. Fotbal bez diváků není nic příjemného. Vzpomínám si, když jsem do Plzně přišel a na každý zápas bylo vyprodáno… I ven nás jezdilo povzbuzovat hodně lidí, to bylo úplně něco jiného. Ale my jsme teď strašně rádi, že se soutěž rozjela.

Zeptám se ještě na jednu věc, která s tím souvisí, nemaže se výhoda domácího prostředí, když se hraje bez diváků?

Možná by se to nabízelo. Ale když se podíváte i do zahraničí, pořád jsou týmy silnější v domácím prostředí. Nevím, čím to je. Ale i bez diváků je lepší hrát doma.

Když se nehrálo, stihl jste dohnat nějaké resty, na které jinak není čas?

Já se vždycky snažím věnovat hlavně rodině, synek Jakub má rok a tři čtvrtě. Taky jsem makal na sobě, na fotbal myslím pořád. Ta první koronavirová pauza mně paradoxně trochu pomohla, dostal jsem se do lepší kondice, což jsem potřeboval.

Zato teď vás čeká až do konce roku pořádný fičák. Jste na to připravení?

Stoprocentně. Od příchodu trenéra Guľy a jeho týmu jsme na tom hodně dobře fyzicky, i v létě jsme mákli. Bohužel nám pak nevyšly evropské poháry, ale na to už teď nemyslíme. Navíc už to nebude taková zátěž jako v červnu, kde bylo zápasů ještě víc, a zvládali jsme to.

Nevadí ani to, že budete se Slavií hrát den před Vánoci?

Ne. Já jen doufám, že to zvládneme a nezkazíme si je. (úsměv)

Teď začínáte dvěma zápasy venku, v neděli ve Zlíně a pak jedete do Budějovic. Co od toho čekat?

Chceme potvrdit domácí vítězství se Spartou, musíme bodovat pokaždé naplno a neohlížet se na soupeře. Zlín má bojovný tým, nebude to nic jednoduchého. Ale já věřím, že teď už budeme vyhrávat i venku.

Neděle 16.00, stadion Letná

Na straně domácích bude hned několik fotbalistů, kteří prošli plzeňskou Viktorií. Především odchovanec Václav Procházka, dále pak záložník Petr Jiráček, který přišel do Plzně jako mladík ze Sokolova, a útočník Tomáš Poznar.

Za Plzeň naopak hraje francouzský útočník Jean-David Beauguel, který na západ Čech přišel právě ze Zlína.