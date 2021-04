Ve FORTUNA:LIZE vyhráli i čtvrtý zápas, ale teď by na to potřebovali navázat i v tuzemském poháru. Už ve středu totiž ve čtvrtfinále MOL Cupu od 15.30 hodin hostí Liberec.

„Samozřejmě, že nás těší hlavně vítězství. Ale z mého pohledu jsme podali ve větší části zápasu i velmi solidní výkon. Kluci byli dostatečně sebevědomí i rychlí. A celkem správně zareagovali na vyrovnávací gól těsně před koncem poločasu,“ těšilo slovenského trenéra v plzeňských službách.

„Je tam víc věcí, o které se můžeme opírat i v dalších zápasech. Pro nás bylo podstatné, aby se nám povedlo naskočit do ligy zpět úspěšně výsledkově i herně,“ doplnil kouč Adrian Guľa.

Chtěl jsem se zeptat právě na tu situaci po vyrovnání Budějovic. Snažil jste se hráče uklidnit nebo spíš vyburcovat? Co se dělo o přestávce v kabině?

Cítili jsme, že je třeba takový mix obojího. Vyburcovat proto, že před námi bylo ještě 45 minut. Ale zvlášť do 25. minuty byl náš výkon dobrý, kluci potřebovali i podpořit. Myslím, že jsme to zvládli a uhráli jsme to v pohodě k důležitému vítězství.

Nemohla být cesta za vítězstvím ale přece jen klidnější? Měli jste hodně šancí, nemuseli jste se strachovat až do poslední minuty?

Souhlasím s tím, ale míče se od brankových konstrukcí odrážely jiným směrem než bychom chtěli. Ale věřím, že když budou kluci vytrvalí a budou se držet věcí, které fungují, i tu slabší produktivitu zlomíme. Jasně, že bychom rádi vyhrávali i vyšším rozdílem, ale ceníme si i toho vítězství. Nikdo se nebude ptát, o kolik jsme vyhráli.

Kdy podle vás bylo nejvíc znát, že jste měsíc nehráli soutěžní zápas?

(zamyslí se) Myslím, že to kluci zvládli celkem slušně. Možná nám chyběl větší klid a rozvaha v koncovce, i když jsme dali krásné góly. Přece jen jsme měli před nucenou pauzou úspěšné období a pak nás nemoc vypnula. Takže asi ten klid ve finální fázi, protože touha byla vidět, byli jsme trpěliví, ale ve vápně to chtělo víc rozvahy.

Nepřišlo vám někdy řešení brankových situací až příliš složité?

Ano chybí nám tam v některých situacích zabijácký instinkt, kdy vezmete míč a prostřelíte obranný blok soupeře. Potěšitelné ale je, že to kluci zkouší, hledají varianty. Je dobře, že nemáme jedno schéma, které by bylo gólové, je tam víc variant. To je fajn, ale potřebujeme zvyšovat produktivitu.

Ceníte si naopak toho, že jste hráli dostatečně rychle a agresivně? Budějovice jste nepouštěli do žádných velkých šancí…

Ano, potřebujeme ale na těchto činnostech stále pracovat, abychom se ještě zlepšovali. Cením si i kompaktnosti mužstva.

Nakolik je pro vás vítězství důležité vzhledem k nabitému programu, který vás čeká?

Věřím, že nás to nakopne a podpoří sebevědomí. Už před nucenou pauzou si kluci víc věřili. Okamžitě musíme v myslích přepnout, protože už ve středu nás čeká pohárový zápas s Libercem. A to je pro nás obrovská výzva.

Máte už jasno v tom, jak obměníte sestavu? Neřekl si třeba střídající Šulc, který hru oživil, o místo v základu?

Je podstatné, abychom trefili zahajovací sestavu, ale stejně důležitá je ta, která dohrává. Je to pohárový zápas a může to mít různý průběh. Jsem rád, že Šulcik, ale i Buchič (Bucha) zvládli přechod z Eura do 21 let. Ale máme sílu i na lavičce - Miro Káčer se po zranění blíží pracovitostí do základu, Hořka je taky už připravený, určitě bude prostor, aby nám pomohl, má vysokou kvalitu.