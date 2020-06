„Oni měli lepší úvod zápasu, byl agresivnější, získával odražené balony. Nám chyběla odvaha, větší riziko,“ viděl trenér Viktorie největší rozdíl ve hře obou celků v prvním poločase. Po změně stran se jeho tým zlepšil, ale kýženou výhru to nepřineslo. „Některé slibné akce jsme nedotáhli do konce. A to si právě takový zápas vyžaduje,“ litoval Adrian Guľa.

O poločase nastala zajímavá situace, při níž jste svolal na poradu celý realizační tým. Co vás k tomu netradičnímu kroku vedlo?

To děláme stabilně, jen jsme tentokrát zůstali venku. Bylo potřeba okamžitě zareagovat. A pro mě je důležitý i pohled zvenku, zajímá mě názor asistentů a sportovního ředitele. Jen potvrdili, že to cítí podobně jako já. Udělali jsme pár korektur, druhá půle byla z naší strany lepší, i když ne top.

Čím to bylo, kvalitou soupeře?

Ve Slavii je velká kvalita, trenérská i hráčská. A je třeba uznat, že s diváky na tribunách by byli domácí ještě silnější. Přesvědčili jsme se o tom na vlastní kůži, je před námi ještě hodně práce. Ale jsme schopní to zvládnout, zlepšit se. Jsem rád, že si kluci na nové věci rychle zvykají, ale musíme ještě přidat.

Zdálo se, že se záložní trojice tentokrát až tolik nevypořádala s agresivním presinkem Slavie?

Ale opět byla motorem naší hry, i když tentokrát neměla zvlášť v úvodu takovou podporu křídel, ani Beuaguel neudržel na hrotu tolik míčů. Hlavně Pavel Bucha byl zase úžasný, minimálně se vyrovnal domácím středovým hráčům. Čermák taky běžecky stíhal. I když to nešlo tolik dopředu, byli kompaktní, zblokovali několik šancí. Ale druhé půli tam bylo pár akcí, které jsme měli dohrát lépe. Neříkám, že bychom ten zápas vyhráli, protože Slavia potvrdila kvalitu. Ale mohlo to být lepší.

Neměli jste v závěru víc zariskovat. Přece jen remíza hraje do karet spíš Slavii?

Zajímavý názor… Dali jsme tam nového hroťáka, křídlo. Možná jsme ještě mohli zkusit hru na dva útočníky, ale Slavia pořád hrozila, má raketový přechod do ofenzivy. Ale pokud bychom inkasovali a prohráli, byl by to ještě větší problém.

A jak velkou komplikací je remíza, po níž Slavia udržela náskok osmi bodů…

To nedokážu takhle rychle zanalyzovat. Pro Plzeň není jednoduché na Slavii vyhrát už delší dobu, teď jsme to zažili i my. Potřebuje se z toho poučit, zhodnotíme si to a musíme přidat v činnostech, které takové velké zápasy rozhodují. To je pro nás velká výzva. Myslím, že liga je ještě otevřená, čeká nás ještě hodně zápasů.

A ty jdou v rychlém sledu, nehraje to trochu proti vám? Společně se Slavií dominujete na zbytkem ligy a ostatní jí těžko oberou o body?

Systém je pro všechny stejný. Je jasné, že síla kádru by měla být i naše deviza, ale dneska se to nepotvrdilo. Třeba Honza Kopic nenaskočil do zápasu dobře, nepřinesl přidanou hodnotu. Bude potřeba, abychom hned příště doma přepnuli na vyšší level.