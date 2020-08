Potěšilo ho, že se o branky podělili i dva nový hráči – exžilinský Miroslav Káčer a mladý odchovanec plzeňského klubu Lukáš Matějka, který se vrátil z hostování v Ústí nad Labem. „Potřebujeme, aby noví kluci co nejrychleji navnímali detaily naší hry. Oba se prosadili gólově, ale byli i přínosem pro mužstvo,“ doplnil Adrian Guľa.

Premiéru v plzeňském dresu si odbyl i záložník z Pobřeží slonoviny Adriel Ba Loua, který přestoupil do Viktorie ve středu z Karviné.

Trenére máte za sebou první přípravný zápas. Jaký byl z vašeho pohledu?

Výhra je fajn, ale hlavní je to, že šlo o kvalitní zápas i ze strany soupeře. Budějovice jsou tým, který vám nedá nic zadarmo a hraje velmi zajímavým způsobem. To nám může pomoci do dalších dní, abychom vychytali všechny detaily, nejen v práci s míčem, ale i v době, kdy musíme být kompaktní a tvrdě pracovat pro zisk balonu.

Nakolik je důležité, že se dva noví hráči (Káčer, Matějka) hned uvedli vstřeleným gólem?

To byl motiv toho zápasu. Pro mě je důležité, aby i noví hráči navnímali co nejrychleji detaily způsobu hry, jakým se chceme prezentovat. Miro Káčer a Luky Matějka se prosadili gólově, navíc se ukázalo, že i přínosem pro mužstvo se ukázali jako důležitá součást týmu.

První minuty v plzeňském dresu absolvoval také Ba Loua, jak se vám jeví?

Je tady zatím velmi krátce na nějaké hodnocení. Ve středu absolvoval jen testy, pak tři tréninky. Je to dynamický hráč, velmi solidní ve hře jeden na jednoho, ale potřebuje pochopitelně zlepšit součinnost se spoluhráči.

Proč nenastoupil někteří stabilní hráči základní sestavy Hruška, Kalvach, Čermák, Kayamba, Chorý…?

Pár hráčům jsme dali ještě zápasové volno, ale normálně trénovali. To si myslíme, že bylo v daný moment důležité. Vesměs se jedná o kluky, kteří toho v minulé sezoně toho odehráli nejvíc. V té pokoronavirové fázi byli maximálně zatížení. I proto jsem rád, že jsme zápas s Budějovicemi zvládli i zdravotně, rozložili jsme zátěž. V dalších zápasech už ale přijde řada i na ně.

Chyběli však i Kaša, Hybš a Šulc?

Ti všichni mají drobné zdravotní problémy. Trénovali individuálně s fyzioterapeutem, aby se mohli od pondělí naplno zapojit s ostatními a podle toho se rozhodneme, v jakém složení odjedeme na soustředění.

To je už za pár dní. Dá se říct, že mají hráči to nejhorší za sebou?

Příprava je krátká, není moc prostoru na trénink. Proto jsme šli teď víc do objemu, intenzitu. Chceme hrát pořád v tempu, nejen v úvodu sezony, který pro nás bude důležitý. Na soustředění odehrajeme více zápasů v kratším sledu. Zátěž tím bude rozložená. Pro nás je důležité, aby hráči byli zdravotně v pořádku a abychom byli silní v nadcházejících soutěžních zápasech.

Dozná kádr před odjezdem do Rakouska nějakých změn, dojde ke zúžení?

I kvůli několika zraněním odjedeme na soustředění ve větším počtu, než jsme předpokládali. A tam budeme reagovat na vývoj situace. I to byl důvod proč s Budějovicemi s námi byl i stoper Mika z juniorky, to je vzkaz do naší akademie, že její hráči mají šanci prosadit se.